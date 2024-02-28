Батырам посвящается

В сборник вошли очерки и поэтические произведения о батырах Кабанбае, Даулетбае, Би Боранбае, Шуреке, Майлы и других. Автор издания – местный педагог и краевед Кайрат Айткожин.

Как рассказали в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, это уже седьмая книга, вышедшая из-под пера учителя истории Усть-каменогорской школы-лицея № 44. Ранее он составил учебное пособие «Қабанбайтану» для общеобразовательных школ, а также написал несколько очерков, дающих представление об исторических личностях и героях Казахстана.