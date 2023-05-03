Бег со смыслом

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Елена Левкович

Свыше шести миллионов тенге удалось выручить организаторам столичного благотворительного забега, посвященного поддержке детей с аутизмом.

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Более тысячи человек, съехавшихся в Астану из разных городов Казахстана, бежали на четырех дистанциях – от 1 до 10 км. Как признавались многие, хотелось не показать свою физподготовку, а именно «бежать со смыслом», как и гласил лозунг акции – Run for autism. Участие в забеге было платным, все вырученные деньги пойдут на создание условий для детей с особыми потребностями.

По официальным данным, в нашей стране проживают около 9 тыс. детей с диагнозом «аутизм», а в столице их не менее 2 тыс. Но цифра эта «плавающая»: по данным ВОЗ, подобный диагноз у не менее 30 тыс. казахстанских детей.

– Мы хотим привлечь как можно больше внимания к тому, что такое аутизм, что такое инклюзия. Аутизм – это не просто болезнь, это состояние, которое с человеком на всю жизнь. И именно таким его должен принять социум, который пока «сопротивляется». Тем не менее есть серьезные перемены: особенных людей перестали прятать от общества.

В рамках проекта «Әр бала мектепке баруға лайықты» («Каждый ребенок достоин школы») уже открыто 46 кабинетов для обучения детей с особыми потребностями в 22 городах Казахстана. Что касается забега Run for autism, то мы надеемся, что это мероприятие станет крупнейшим благотворительным марафоном в Центральной Азии, – прокомментировала Динара Гаплан, председатель ОФ «Болашақ».

Помимо забега, в этот день в парке прошли и «Веселые старты», в которых приняли участие более 100 ребят. Каждый получил медаль и сладкий подарок. Нашлись и такие семьи, в которых задействованы были и дети, и родители. Например, Сара Бакирова бежала короткую дистанцию, а ее ребенок с удовольствием принимал участие в «Веселых стартах».

– Проблема аутизма в том, что его сложно диагностировать в раннем возрасте. Нам повезло – диагноз поставили в три года, сразу приступили к реабилитации. Это огромные труд и деньги, но выбора нет, потому что крайне важно социализировать ребенка вовремя, – отметила Сара Бакирова.

В одном из столичных торговых цент­ров прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному месяцу распространения информации о проблеме аутизма – первый в истории Казахстана фестиваль по спортивному скалолазанию для детей с аутизмом. Организовать его получилось при поддержке республиканской и городской федераций по этому виду спорта совместно с Qadam Special School и при поддержке фонда Autism Qadam.

– Цель у нас одна – дать понять и родителям, и обществу, что такие детки очень талантливые в спорте, просто надо помочь им, развивать и направлять. Занимаясь скалолазанием, дети учатся координации, концентрации, чувствовать свое тело, – считает Айман Абуова, директор центра Qadam Special School.

#дети #Астана #акция #аутизм #благотворительность #QadamSpecialSchool #забег

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