Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане

Россиянин, разыскиваемый 17 лет за изнасилование, задержан в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Павлодарские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», в рамках которого выявляли грубые нарушения правил дорожного движения, обращали особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах домов, раскрывали по горячим следам преступления, а также ранее совершенные преступления.

«В результате задержаны 6 лиц, находящихся в розыске. К примеру, полицией был установлен и задержан мужчина, разыскиваемый управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области РФ. В далеком 2004 году 43-летний мужчина совершил изнасилование на территории России, а 30-летний гражданин Таджикистана с ноября прошлого года скрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Во время ОПМ полицейские Прииртышья пресекли 1 799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.