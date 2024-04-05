Бектенов: На юридические формальности внимание обращать не будем

Правительство, Паводки
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Все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. Государство никого не оставит без крыши над головой, заявил премьер, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Актюбинской области под председательством Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов в режиме селектора.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках реализации поручений Главы государства всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлекли нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления. Дополнительно министерством финансов будет предоставлена отсрочка по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов для субъектов бизнеса, пострадавших от паводков.

В свою очередь Олжас Бектенов от лица правительства выразил благодарность строительным и дорожным компаниям, которые во всех регионах по просьбам акиматов в срочном порядке безвозмездно выделили для борьбы с паводком необходимую технику и материалы.

По итогам заседаниям премьер-министр отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.

«По поручению главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут расходованы строго целевым способом», - подчеркнул руководитель Штаба.

Отдельное внимание было уделено вопросу фермеров и владельцев сельскохозяйственных животных. Свыше 33 тыс. голов удалось отогнать на безопасное расстояние. Вместе с тем имеются падежи. Министерством сельского хозяйства решается вопрос возмещения ущерба.

«Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут», - подчеркнул премьер.

На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау).

Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек.

На сегодняшний день площадь снегопокрытия в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%.

С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС.

#казахстан #Актюбинская область #паводок #Олжас Бектенов #помощь пострадавшим

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