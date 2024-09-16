Бектенов вручил от имени президента госнаграды призерам Паралимпиады и тренерам

В этом году Паралимпийская сборная Казахстана установила исторический рекорд, завоевав 9 медалей, из которых 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые

Фото: пресс-служба правительства РК

В здании Үкімет үйі состоялась церемония чествования призеров и тренерского состава XVII летних Паралимпийских игр. Государственные награды за высокие спортивные достижения от имени президента вручил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Руководитель кабмина поздравил спортсменов с выдающимися результатами. В текущем году Паралимпийская сборная Казахстана установила исторический рекорд, завоевав девять медалей, из которых 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.

«Как отметил глава государства, победы паралимпийцев – это пример самоотверженности и несгибаемой воли в схватках с сильнейшими соперниками и соперницами. После нашей встречи в преддверии игр мы всей страной наблюдали за каждой вашей битвой на спортивном поле, и ваш успех стал для нас особой гордостью. Мы рады, что с каждым годом растет вовлеченность особенных людей в спорт. На сегодня в стране свыше 56 тысяч казахстанцев с особым потребностями систематически занимаются физической культурой и спортом. И я уверен, что личный пример каждого из вас заставит многих пополнить ряды наших паралимпийцев. Правительство активизирует работу по созданию благоприятных условий и поддержке спортсменов», — подчеркнул премьер.

Особые слова благодарности были адресованы тренерам и наставникам, которые сыграли важную роль в подготовке спортсменов к Паралимпиаде.

В свою очередь, паралимпийцы поблагодарили народ Казахстана за поддержку в период соревнований.

«Хочу выразить благодарность главе государства и всему народу Казахстана за поддержку. Защита чести нашей страны на Паралимпийских играх в Париже стала для меня огромной гордостью. Мы упорно работали, чтобы завоевать медали Паралимпийских игр. Наши тренеры вложили все навыки в нашу победу. Я рад, что стал первым двукратным Паралимпийским чемпионом нашей страны, смог внести свой вклад в укрепление имиджа Казахстана на международной арене. Впереди нас ждет большая работа для достижения новых побед. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим дальше трудиться во благо нашей страны», — сказал Давид Дегтярев, двукратный чемпион Паралимпийских игр по пара пауэрлифтингу. «Я рада и безмерно благодарна за орден Барыс III степени от имени Главы государства. Мы вернулись на родину с исторической золотой медалью по пара-дзюдо, сразившись на Паралимпийских играх с сильнейшими спортсменами мира. Отрадно, что со стороны государства уделяется особое внимание пара спорту. Я думаю, что наш успех сегодня воодушевил людей с особыми потребностями. Надеюсь, что наш путь продолжат будущие чемпионы, чтобы возвеличить Казахстан на мировой арене», — сказала Акмарал Науатбек, обладатель золотой медали по пара дзюдо.

Казахстанская сборная на Паралимпиаде-2024 была представлена 44 спортсменами, которые выступили в девяти видах спорта.

Указом президента РК Орденом «Барыс» I степени награжден первый в стране двукратный чемпион в пара пауэрлифтинге Давид Дегтярев, орденом «Барыс» III степени – чемпион Паралимпийских игр в Париже и первая обладательница золота в пара дзюдо Акмарал Науатбек. Завоевавшие серебряные медали стрелок Еркин Габбасов, пловец Нурдаулет Жумагали и дзюдоист Шамей Ергали стали кавалерами ордена «Парасат». Орденом «Құрмет» награждены бронзовые призеры – Дастан Мукашбеков, Зарина Райфова, Даяна Федосова и Журкамырза Шукурбеков.

Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом «Парасат», 7 – орденом «Құрмет», 2 тренера удостоены Почетной грамоты президента РК: Юрий Колесников, личный тренер Д. Дегтярева; Айдын Анапин, личный тренер А. Науатбек; Даурен Оразов, личный тренер Е. Шамея; Саттар Бейсембаев, личный тренер Н. Жумагали; Муслим Сарсембеков, личный тренер Е. Габбасова; Сергей Безгачев, личный тренер Д. Мукашбекова; Канат Сагындык, личный тренер Д. Федосовой; Абылай Шунаев, главный тренер национальной сборной команды РК по пара пулевой стрельбе; Михаил Бурчалин, старший тренер по пара пулевой стрельбе; Артур Томицкий, главный тренер национальной сборной команды РК по пара пауэрлифтингу; Жайдар Сайлаубаев, тренер по пара дзюдо; Жандос Киянов, главный тренер национальной сборной команды РК по пара дзюдо; Айдар Картпаев, главный тренер национальной сборной команды РК по по пара плаванию; Тахир Мамашаев, главный тренер национальной сборной команды РК по пара легкой атлетике.