Бектенов поручил повысить отдачу от каждого затраченного тенге

Главный приоритет бюджета на 2027-2029 годы – опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Государственные ресурсы должны обеспечивать выполнение обязательств перед населением, развитие регионов

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что достижение утвержденных показателей экономического роста и эффективного использования бюджетных средств находятся на постоянном контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

«Глава государства держит на постоянном контроле достижение утвержденных показателей по экономическому росту и обеспечение эффективности использования бюджетных средств. За 7 месяцев рост экономики составил 4,1%. По итогам года мы должны обеспечить рост ВВП на уровне не менее 5%. Прогноз учитывает текущую ситуацию в экономике, внешние условия развития, оценку международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуре на внешних рынках. Законопроект о республиканском бюджете сформирован с учетом необходимости сохранения макроэкономической устойчивости при одновременном решении задач социального обеспечения населения и стимулирования экономического роста», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Главный приоритет бюджета на 2027-2029 годы – опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Государственные ресурсы должны обеспечивать выполнение обязательств перед населением, развитие регионов.