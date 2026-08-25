Бектенов поручил повысить отдачу от каждого затраченного тенге

Правительство

Главный приоритет бюджета на 2027-2029 годы – опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Государственные ресурсы должны обеспечивать выполнение обязательств перед населением, развитие регионов

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что достижение утвержденных показателей экономического роста и эффективного использования бюджетных средств находятся на постоянном контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

«Глава государства держит на постоянном контроле достижение утвержденных показателей по экономическому росту и обеспечение эффективности использования бюджетных средств. За 7 месяцев рост экономики составил 4,1%. По итогам года мы должны обеспечить рост ВВП на уровне не менее 5%. Прогноз учитывает текущую ситуацию в экономике, внешние условия развития, оценку международных финансовых организаций по росту мировой экономики и конъюнктуре на внешних рынках. Законопроект о республиканском бюджете сформирован с учетом необходимости сохранения макроэкономической устойчивости при одновременном решении задач социального обеспечения населения и стимулирования экономического роста», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Главный приоритет бюджета на 2027-2029 годы – опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Государственные ресурсы должны обеспечивать выполнение обязательств перед населением, развитие регионов.

«По поручению Главы государства, одним из главных приоритетов бюджета на 2027–2029 годы является опережающее строительство инфраструктурных и социальных объектов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Задача всех администраторов бюджетных программ - повысить отдачу от каждого затраченного тенге, усилить финансовую дисциплину, направляя ресурсы на выполнение государственных обязательств, развитие экономики, регионов и человеческого капитала», — поручил Бектенов.

#финансы #бюджет #Бектенов #поручения

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