Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Планируется, что учащиеся любых классов смогут задавать вопросы по любым предметам, в изучении которых испытывают сложности, будущим педагогам. Это своего рода бесплатное репетиторство, ведь студенты пединститута намерены не просто решать задачи за школьника, но еще и сопровождать это объяснением самой темы. Чтобы ребенок не просто списывал, а понял материал. По мнению автора идеи, этот проект выгоден для обеих сторон – студентам практика, а школьникам – помощь.

- К примеру, сегодня некоторые дети не могут вникнуть в суть решения задачи. У студентов-будущих педагогов больше опыта, они могут помочь. Плюс таким образом они отработают навыки профессионального общения с детьми. Да, это важно - у нас будут не просто ответы, а именно объяснение тем. Плюс, при необходимости консультации по учебе в КРУ, - объяснила Олеся Балацко.

Фото: КРУ