Инвестировать в «зеленые» проекты для сокращения вредных выбросов призвали участники ежегодного международного конгресса Ecojer – Green Life Better.

Главная тема встречи касалась сохранения водных ресурсов. Как отметил в приветственном письме к участникам конгресса Премьер-министр Алихан Смаилов, только 2,8% территории Казахстана покрыты водой, тогда как 2⁄3 представлены засушливыми зонами. Более 40% водных ресурсов поступает из соседних государств.

«Мы должны усилить свой потенциал для решения локальных проблем: развития водохозяйственной инфраструктуры, мониторинга и оперативного реагирования на изменение качества водных ресурсов, формирования эффективной водной политики», – отмечено в приветствии Премьер-министра.

По прогнозам экспертов, уже через 20 лет водопотребление в стране возрастет на 56%. При этом дефицит воды может превысить 20 кубокилометров в год.

– Очевидно, мы уже опаздываем с мерами реагирования. Новый Водный кодекс нужно ориентировать не просто на рациональное использование – он должен максимально защищать и охранять водные ресурсы. Закрывать глаза на проблему с водой в Казахстане подобно самоубийству. Своим бездействием мы обрекаем детей и внуков на выживание, – подчеркнула председатель Совета ассоциации Ecojer, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова.

По словам Якупа Бериша, постоянного представителя ПРООН­ в Казахстане, сегодня многие последствия изменения климата ощущаются через водные ресурсы. Глобальный спрос на воду увеличится, конкуренция за водные ресурсы усилится по мере изменения объема и качест­ва доступной воды.

– Сегодня нам необходимо пересмотреть наши стратегии развития, строя будущее без давления на природу и инвестируя в природные решения. ПРООН высоко ценит предпринимаемые Казахстаном шаги в области «зеленой» повестки и готова к дальнейшему укреплению сотрудничества во имя устойчивого развития для людей и планеты, – сказал Якуп Бериш.

В рамках отдельной сессии были озвучены проблемы использования гидроресурсов на территории республики, обсуж­дены меры эффективного водопользования и вопросы модернизации законодательства в сфере водных ресурсов.

Вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов, выступая на сессии, посвященной экономической диверсификации и декарбонизации, подчеркнул: «зеленая» трансформация дает возможность стимулировать модернизацию экономики, создавать новые науко­емкие и производительные отрасли, внедрять инновационные технологии.

– Глобальная проблема климатических изменений ставит перед Казахстаном вызовы по двум направлениям: необходимости внутренней адаптации к последствиям, а также реагирования на усиление внешних климатических ограничений, – отметил Абзал Абдикаримов.

По его словам, Казахстан поступательно движется по каждому из них. Разработан проект Стратегии достижения углеродной нейтральности республики до 2060 года, в котором учтены итоги 26-й Климатической конференции в Глазго (к примеру, постепенный отказ от угольной энергетики, отказ от неэффективных топливных субсидий), а также возможные риски введения Евросоюзом механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM.

Вместе с тем стратегия разрабатывается на фоне неопределенностей в глобальной климатической повестке и ухудшения геополитической обстановки, поэтому высока вероятность пересмотра приоритетов и показателей с их последующим включением в основные стратегические документы.

– Для дополнительной точечной проработки проекта стратегии создана рабочая группа при Министерстве национальной экономики, в которую вошли заинтересованные госорганы, международные и отечественные эксперты, а также представители общественных объединений, – сообщил вице-министр.

Итоговый проект стратегии будет вынесен на публичное обсуждение.

На конгрессе также рассмотрели проблему внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий для сокращения вредных выбросов. Участники считают, что без существенной поддержки государства процесс декарбонизации может затянуться на десятилетия.

– Чем дольше компании будут откладывать внедрение НДТ, тем сложнее пойдет процесс восстановления окружающей среды. В то же время экологические реформы не могут осуществляться отдельно от экономических. Принцип «загрязнитель платит» имеет глубокий социальный аспект, ведь переход к экологичес­ки чистым технологиям потребует миллиардных инвестиций, что, в свою очередь, скажется на себестоимости продукции и тарифах. Государству необходимо разработать действенные меры экономического стимулирования для эффективного энергоперехода, – отметил гендиректор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов.

Представители бизнеса подчеркнули, что разработанная в прошлом году «зеленая таксономия» позволила установить критерии экологичности компаний для предоставления льготных кредитов. Однако пока эти инструменты не применяются на практике, поэтому необходимо менять ситуацию.

На площадке конгресса участники также поделились мнениями о совершенствовании государственного планирования с учетом принципов декарбонизации, внедрении международных стандартов в области углеродного регулирования, справедливом переходе и решении социальных проблем.

В рамках специальных сессий были рассмотрены различные аспекты декарбонизации экономики, индустриальной трансформации, внедрения ESG на предприятиях. По итогам конгресса будет разработан пакет предложений и рекомендаций для Администрации Президента РК.