Статьи
Без давления на природу
Рустем Алиев

Инвестировать в «зеленые» проекты для сокращения вредных выбросов призвали участники ежегодного международного конгресса Ecojer – Green Life Better.

Главная тема встречи касалась сохранения водных ресурсов. Как отметил в приветственном письме к участникам конгресса Премьер-министр Алихан Смаилов, только 2,8% территории Казахстана покрыты водой, тогда как 2⁄3 представлены засушливыми зонами. Более 40% водных ресурсов поступает из соседних государств.

«Мы должны усилить свой потенциал для решения локальных проблем: развития водохозяйственной инфраструктуры, мониторинга и оперативного реагирования на изменение качества водных ресурсов, формирования эффективной водной политики», – отмечено в приветствии Премьер-министра.

По прогнозам экспертов, уже через 20 лет водопотребление в стране возрастет на 56%. При этом дефицит воды может превысить 20 кубокилометров в год.

– Очевидно, мы уже опаздываем с мерами реагирования. Новый Водный кодекс нужно ориентировать не просто на рациональное использование – он должен максимально защищать и охранять водные ресурсы. Закрывать глаза на проблему с водой в Казахстане подобно самоубийству. Своим бездействием мы обрекаем детей и внуков на выживание, – подчеркнула председатель Совета ассоциации Ecojer, депутат Мажилиса Парламента Лаззат Рамазанова.

По словам Якупа Бериша, постоянного представителя ПРООН­ в Казахстане, сегодня многие последствия изменения климата ощущаются через водные ресурсы. Глобальный спрос на воду увеличится, конкуренция за водные ресурсы усилится по мере изменения объема и качест­ва доступной воды.

– Сегодня нам необходимо пересмотреть наши стратегии развития, строя будущее без давления на природу и инвестируя в природные решения. ПРООН высоко ценит предпринимаемые Казахстаном шаги в области «зеленой» повестки и готова к дальнейшему укреплению сотрудничества во имя устойчивого развития для людей и планеты, – сказал Якуп Бериш.

В рамках отдельной сессии были озвучены проблемы использования гидроресурсов на территории республики, обсуж­дены меры эффективного водопользования и вопросы модернизации законодательства в сфере водных ресурсов.

Вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов, выступая на сессии, посвященной экономической диверсификации и декарбонизации, подчеркнул: «зеленая» трансформация дает возможность стимулировать модернизацию экономики, создавать новые науко­емкие и производительные отрасли, внедрять инновационные технологии.

– Глобальная проблема климатических изменений ставит перед Казахстаном вызовы по двум направлениям: необходимости внутренней адаптации к последствиям, а также реагирования на усиление внешних климатических ограничений, – отметил Абзал Абдикаримов.

По его словам, Казахстан поступательно движется по каждому из них. Разработан проект Стратегии достижения углеродной нейтральности республики до 2060 года, в котором учтены итоги 26-й Климатической конференции в Глазго (к примеру, постепенный отказ от угольной энергетики, отказ от неэффективных топливных субсидий), а также возможные риски введения Евросоюзом механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM.

Вместе с тем стратегия разрабатывается на фоне неопределенностей в глобальной климатической повестке и ухудшения геополитической обстановки, поэтому высока вероятность пересмотра приоритетов и показателей с их последующим включением в основные стратегические документы.

– Для дополнительной точечной проработки проекта стратегии создана рабочая группа при Министерстве национальной экономики, в которую вошли заинтересованные госорганы, международные и отечественные эксперты, а также представители общественных объединений, – сообщил вице-министр.

Итоговый проект стратегии будет вынесен на публичное обсуждение.

На конгрессе также рассмотрели проблему внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий для сокращения вредных выбросов. Участники считают, что без существенной поддержки государства процесс декарбонизации может затянуться на десятилетия.

– Чем дольше компании будут откладывать внедрение НДТ, тем сложнее пойдет процесс восстановления окружающей среды. В то же время экологические реформы не могут осуществляться отдельно от экономических. Принцип «загрязнитель платит» имеет глубокий социальный аспект, ведь переход к экологичес­ки чистым технологиям потребует миллиардных инвестиций, что, в свою очередь, скажется на себестоимости продукции и тарифах. Государству необходимо разработать действенные меры экономического стимулирования для эффективного энергоперехода, – отметил гендиректор ассоциации Ecojer Рустем Кабжанов.

Представители бизнеса подчеркнули, что разработанная в прошлом году «зеленая таксономия» позволила установить критерии экологичности компаний для предоставления льготных кредитов. Однако пока эти инструменты не применяются на практике, поэтому необходимо менять ситуацию.

На площадке конгресса участники также поделились мнениями о совершенствовании государственного планирования с учетом принципов декарбонизации, внедрении международных стандартов в области углеродного регулирования, справедливом переходе и решении социальных проблем.

В рамках специальных сессий были рассмотрены различные аспекты декарбонизации экономики, индустриальной трансформации, внедрения ESG на предприятиях. По итогам конгресса будет разработан пакет предложений и рекомендаций для Администрации Президента РК.

Популярное

Все
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Друзей надежных много не бывает!
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Решение принял народ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Чем живут и какие планы строят в холдинге "Байтерек" – интервью с Канатом Шарлапаевым
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Без давления на природу
Имя поэта – в истории
Грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья выявили в Атырау
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Реорганизоваться или уйти
Представлена книга «Кенесары-хан»
Почему карагандинцы не торопятся создавать ОСИ?
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что происходит с курсом тенге, объяснили в Нацбанке
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль

Читайте также

Статьи
«Ярмарка вакансий» для миллениалов
Статьи
Друзей надежных много не бывает!
Статьи
Имя поэта – в истории
Статьи
Решение принял народ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]