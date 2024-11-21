Бизнес-империя индийца Адани потеряла $34 млрд капитализации

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В США миллиардера Гаутама Адани и его партнеров обвинили в выплатах взяток индийским чиновникам за получение контрактов на поставки солнечной энергии. В акциях компаний Adani Group начались распродажи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Рыночная стоимость компаний, входящих в индийский конгломерат Adani Group, упала на $34 млрд на торгах в четверг, 21 ноября, пишет Reuters. Распродажи в бумагах начались после того, как прокуратура США предъявила председателю правления индийского конгломерата Гаутаму Адани и его партнерам обвинения в предполагаемом взяточничестве и мошенничестве, сообщило издание.

Акции холдинговой компании Adani Enterprises рухнули на 23%. Бумаги Adani Ports, Adani Total Gas, Adani Green, Adani Power Adani Wilmar, Adani Energy Solutions и других дочерних компаний конгломерата потеряли от 6% до 19% стоимости.

Общая капитализация десяти акций группы Adani по состоянию на 13:54 по времени Астаны составляла около $147 млрд по сравнению со $169,08 млрд во вторник.

В США одному из богатейших людей мира предъявили обвинения в создании многолетней схемы выплаты взяток индийским чиновникам на сотни миллионов долларов в обмен на контракты на поставки энергии с солнечных электростанций и сокрытии этой схемы от американских инвесторов.

Основатель и председатель конгломерата Adani Group Гаутам Адани с состоянием $85,5 млрд занимает второе место в индийской части списка миллиардеров Bloomberg. По размеру капитала он уступает только владельцу конгломерата Reliance Industries Мукешу Амбани, чье состояние оценивается в $94,3 млрд по данным на 21 ноября. В общем списке миллиардеров Гаутам Адани занимает 18-е место в мире.

В 2022 и 2024 годах Гаутам Адани становился богатейшим человеком Индии, обгоняя в списках Мукеша Амбани. Его капитал увеличился с $9 млрд в 2020 году до $90 млрд в 2022-м. В сентябре 2022 года состояние Адани достигло $146 млрд, и он на короткий период занял второе место в списке богатейших людей мира Bloomberg, уступив только владельцу Tesla Илону Маску.



