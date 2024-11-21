Индийского магната обвиняют в мошенничестве в США

США, Мошенничество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Нью-Йорке окружной прокурор официально обвинил индийского миллиардера Гаутама Адани по делу о многомиллионных взятках, заплаченных индийским же чиновникам

Фото: Sumit Dayal / Bloomberg via Getty Images

Американская прокуратура считает, что это дело может и должен разбирать американский суд, поскольку, по данным следствия, Гаутам Адани и его работники заплатили индийским чиновникам взяток на 250 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы, судья выдал ордер на арест Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани, и прокуроры намерены добиваться их ареста за пределами США.

По материалам дела, они давали взятки за выгодные контракты для своей компании, которая занимается «зеленой» знергетикой, а инвестиции для этой компании в размере 3 млрд долларов они собирали в том числе и с американских инвесторов.

Компания при этом обещала быть достаточно доходной: до двух миллиардов долларов в течение 20 лет.

По мнению прокурора Восточного округа Нью-Йорка Бриона Писа, Адани и его работники обманывали американских инвесторов, декларируя, что их предприятие не занимается коррупцией, и в этом и состоит суть предъявленного обвинения в мошенничестве.

«Обвиняемые разработали сложную схему подкупа чиновников правительства Индии, чтобы получить контракты на миллиарды долларов […] и солгали относительно этой схемы, чтобы собрать капитал с американских и зарубежных инвесторов», — заявил окружной прокурор Пис, объявляя о предъявленном обвинении.

Состояние 62-летнего Гаутама Адани оценивается примерно в 70 млрд долларов. Адани поддерживает тесные связи с премьер-министром Нарендрой Моди и его правительством, и оппозиция обвиняет их в том, что благодаря этим связям компании Адани получили много выгодных контрактов.

Концерн Adani Group пока не прокомментировал обвинения.

Неприятности в США у концерна начались еще в январе 2023 года, когда аналитическая компания Hindenburg Research обвинила его в мошенничестве при выпуске ценных бумаг.

Прокуратура утверждает, что начала расследовать деятельность концерна еще в 2022 году.

 

#США #Индия #мошенник #ГаутамАдани

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