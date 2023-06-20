Благодатная пора

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Асель Есполова

Развитие творческих способностей формирует интересную личность, способную видеть прекрасное в малом.

фото из архива ЦДЮТ г. Державинска

Центр детско-юношеского творчества Державинска распахнул свои двери в 2016 году. Кружки и клубы дети здесь посещают бесплатно. Одни занимаются спортом, другие танцуют, рисуют, шьют. Ребята участвуют не только в областных, но и республиканских и даже международных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места.

В 2022–2023 учебном году в ЦДЮТ Державинска заработал кружок «Тоғызқұмалақ», где ребята учатся играть в национальные игры, знакомятся с историей, традициями народа, вековым укладом жизни и быта казахов. Помимо тоғыз құмалақ школьники осваивают асық ату, бес асық, арқан тарту и другие национальные игры.

Наиболее благодатная пора для развития творческих способностей детей, обогащения их чувств и впечатлений  – летняя. Это время, когда можно выбраться на природу, чтобы сделать акцент на развитии у ребят интереса к родному краю, бережному к нему отношению.

Третий год педагоги центра проводят с детьми летний круиз по району. Это интересная туристическая поездка, в которую школьники отправляются с удовольствием, а приезжают с хорошими впечатлениями. Поверьте, в степном регионе, где нет лесов и причудливых скал, немало своих удивительно красивых и интересных мест. Большое внимание в туристско-экскурсионных поездках уделяется исторической тематике. Одна из целей таких путешествий – воспитание патриотизма путем изучения сакральных мест малой родины – Жаркаинского района.

Конечно, прежде всего должны гореть глаза у педагогов, они должны уметь увлечь ребят, хотеть развиваться вместе с ними. Коллектив центра детско-юношеского творчества Жаркаинского района отличается активностью, работоспособностью, творческим потенциалом. Это группа единомышленников, где у каждого есть возможность проявить себя, разработать и реализовать оригинальные идеи. Учителя сочетают в работе лучшие традиции и современные обучающие технологии, реализовывают инновационные подходы к воспитанию и обучению. Они развиваются, творят вместе с детьми, имеют множество наград. Каждый педагог центра хорошо понимает, что участвует не только в настоящем ребенка, но и в его будущем.

Ежегодно растет число ребят, желающих заниматься в центре детско-юношеского творчества. Это радует. Детский мир – особенный, тонкий, хрупкий, эмоциональный. Широк и многогранен и мир детского творчества. Поэтому важно не только помогать ребенку развить его потенциал, но и формировать успешного человека, способного проявить себя и с помощью творчества.

#дети #досуг #РК #каникулы #кружки #детский клуб #центры #Державинск

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