Блогера Лерчек и ее бывшего мужа арестовали

Lifestyle , Мошенничество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Их задержали сразу после допроса

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств за рубеж. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Источник, близкий к следствию, сообщил, что МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных - по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ранее, в отношении российского коуча Аяза Шабутдинова возбудили еще 5 уголовных дел. Защита блогера просила смягчить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы.

В августе Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. 

 

 

 

#арест #блогер #Блиновская #Лерчек

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