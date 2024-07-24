Российскому блогеру Блиновской продлили арест до 19 августа

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: t.me/moscowcourts

Защита блогера намерена обжаловать это решение. Ранее адвокат обвиняемой Наталия Сальникова сообщила ТАСС, что ее подзащитная выплатила долг по налогам в размере 230 млн 286,5 тыс. рублей, основная ее задолженность перед налоговой сократилась до 677 млн 665 тыс. рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

Суд отправил ее под домашний арест, а 15 мая ее мужу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 22 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

#суд #арест #Блиновская

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