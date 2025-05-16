Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте

Происшествия
74

В соцсетях появилось видео, где блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт жилого дома муляж трупа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором. В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.

В полиции отмечают, что подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности.

Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток.

Департамент полиции призвал контент-мейкеров осознавать границы дозволенного и помнить, что стремление к популярности не должно ставить под угрозу покой и безопасность окружающих.
 

#арест #блогер #пранк

Популярное

Все
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Лето – это маленькая жизнь
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Четыре «золота» и курс на омоложение
Готовим к профессиям будущего
Защитник Разума и Красоты
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
«Кайрат» – чемпион!
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Танцы для тех, кто молод душой
Актуально и сто лет спустя
Герои на все времена
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Ужас, какие милые
Закалили фронтовые дороги
Празднуют победу шабандозы Астаны
Воспитывать четвероногого надо с умом
«Летает» лучше взрослых
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
40-градусная жара придет в Казахстан
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

В Семее сотрудник СОБРа спас людей из пожара
Центр исторического автомобилестроения горит в Англии
Мощный взрыв произошел на химзаводе в Испании
Более 20 человек погибли в ДТП в Мексике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]