В соцсетях появилось видео, где блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт жилого дома муляж трупа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором. В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.

В полиции отмечают, что подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям. Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности.

Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток.

Департамент полиции призвал контент-мейкеров осознавать границы дозволенного и помнить, что стремление к популярности не должно ставить под угрозу покой и безопасность окружающих.

