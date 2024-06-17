Более тысячи человек эвакуировали в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров

Пожар распространился на юго-восток в сторону озера Пирамид, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Global Look Press/Michael Nigro

По словам официальных лиц Калифорнии, огонь охватил огромную площадь возле главного шоссе и продолжает распространяться.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, по состоянию на полдень воскресенья пожар распространился на более чем 12,2 акров (4,9 тыс. га.) и был локализован всего на 2%. В результате пожара повреждены два коммерческих объекта.

Чиновники заявили, что расследуют причину пожара, но не сообщили о погибших или раненых.