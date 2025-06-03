Более 15 тысяч костанайцев стоят в очереди на жилье

Общество
81
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

При этом самая многочисленная армия нуждающихся в собственной крышей над головой – работники бюджетных организаций. Таких в Костанае насчитывается свыше шести тысяч семей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Для улучшения жилищных условий населения акиматом осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение граждан арендным жильем, а также посредством реализации государственных жилпрограмм. В результате проводимой работы с 2022 года арендным жильем была обеспечена 651 семья.

В прошлом году акимат изменил подходы и вместо того, чтобы строить жилье очередникам, было принято решение о закупе уже готовых квартир, что безусловно, позволило существенно улучшить качество предоставляемого жилья и ускорить процесс его распределения среди нуждающихся. Тем самым, количество предоставляемого жилья с 2024 года возросло с 265 до 386 квартир, что соответствует увеличению на 50,8%. 

В общей сложности в прошлом году в Костанае для очередников было закуплено 230 квартир на сумму 4,6 млрд тенге. В 2025 году при финансировании в 5,4 млрд тенге заключены договора на 197 квартир.

– Однако остается нерешенным вопрос с выпуском государственных ценных бумаг – по состоянию на текущую дату они не выпущены, что может повлиять на дальнейшее исполнение обязательств по приобретению жилья, – сказал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

#очередь #жилье #Костанайская область

Популярное

Все
Я – жертва и живой свидетель массового голода
На Капшагае током убило ребенка
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
Чтобы ребенок не остался один
Казахско-французская школа появится в Астане
Когда дается второй шанс
Сначала запланировали, потом недоосвоили...
В Шемонаихе и Риддере построены современные школы
Преступный бизнес на авто
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
Победителям – медали и звания
Сложность натуры
Диалог со зрителем на языке картин
Горожане простились с ветераном Ниной Мосуновой
Мир спасет добродетель
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Верховный суд разъяснил порядок
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Здесь началась дорога в космос
Перо и совесть эпохи
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Ферма, где роботы доят коров
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Таяние ледников – проблема всего человечества
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

За три года в лагере «Балдаурен» побывало более 700 детей и…
Ерлан Карин провел заседание республиканской комиссии по во…
Здесь началась дорога в космос
Перо и совесть эпохи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]