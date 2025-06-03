При этом самая многочисленная армия нуждающихся в собственной крышей над головой – работники бюджетных организаций. Таких в Костанае насчитывается свыше шести тысяч семей, передает корреспондент Kazpravda.kz
Для улучшения жилищных условий населения акиматом осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение граждан арендным жильем, а также посредством реализации государственных жилпрограмм. В результате проводимой работы с 2022 года арендным жильем была обеспечена 651 семья.
В прошлом году акимат изменил подходы и вместо того, чтобы строить жилье очередникам, было принято решение о закупе уже готовых квартир, что безусловно, позволило существенно улучшить качество предоставляемого жилья и ускорить процесс его распределения среди нуждающихся. Тем самым, количество предоставляемого жилья с 2024 года возросло с 265 до 386 квартир, что соответствует увеличению на 50,8%.
В общей сложности в прошлом году в Костанае для очередников было закуплено 230 квартир на сумму 4,6 млрд тенге. В 2025 году при финансировании в 5,4 млрд тенге заключены договора на 197 квартир.
– Однако остается нерешенным вопрос с выпуском государственных ценных бумаг – по состоянию на текущую дату они не выпущены, что может повлиять на дальнейшее исполнение обязательств по приобретению жилья, – сказал руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.