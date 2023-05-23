Более 2,6 млрд тенге дополнительно получили семьи-получатели АСП

В Казахстане по состоянию на 1 мая семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП), дополнительно выплачено свыше 2,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Это стало возможным благодаря переводу гарантированного соцпакета с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям от 1 года до 6 лет включительно, пояснили в Минтруда.

Отметим, с 2020 года детям дошкольного возраста из семей, получающих АСП, дополнительно выдавались продуктово-бытовые наборы в натуральном виде. Однако семьи, получающие их, предлагали перевести этот гарантированный социальный пакет (ГСП) в денежный формат, то есть предоставить возможность покупки продуктов, исходя из потребностей самого ребенка.

«С 1 января 2023 года ГСП предоставляется в виде дополнительной ежемесячной выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (2023 год – 5 175 тенге). Это одна из мер по усилению адресности социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных в Социальном кодексе РК. На 1 мая этого года дополнительная выплата назначена 150,8 тысячам детей из 80,8 тысячи семей более чем на 2,6 млрд тенге», – подытожили в министерстве.