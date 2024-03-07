Более 300 казахстанцев прошли отбор для учебы в вузах Китая

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой состоялось очередное заседание итоговой комиссии по межправительственным грантам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Комиссия рекомендовала 326 казахстанцев к обучению по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в ведущих вузах КНР.

Отмечается, что окончательное решение о присуждении образовательных грантов будет принято китайской стороной.

Грант покрывает расходы на академическое обучение, проживание в общежитии, медицинское страхование, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия. Обучение проходит на английском или китайском языках.

Со списком рекомендованных претендентов можно ознакомиться на сайте АО «Центр международных программ» bolashak.gov.kz.

АО «Центр международных программ» является администратором межправительственных грантов, принимает заявки и проводит конкурсный отбор.

#Китай #ВУЗы #Образование #казахстанцы

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