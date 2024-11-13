Более 34 млн тенге вернули казахстанским потребителям

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

За октябрь территориальные департаменты помогли вернуть казахстанцам более 34 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В комитете привели наиболее резонансные случаи. 

14 миллионов за машину с дефектом

Громкий случай произошел в Костанайской области, где покупатель нового люксового автомобиля вскоре обнаружил серьезные проблемы с аккумуляторной батареей. Ожидания от «новой машины мечты» обернулись горьким разочарованием, покупатель потребовал расторжения договора и возврата денег. Но продавец и не думал возвращать средства. Только после того, как подключился департамент торговли и защиты прав потребителей, потребителю через суд было компенсировано более чем 14,4 миллиона тенге!

Сервисная компания и обманутые потребители

В области Жетісу сервисная компания собрала деньги за установку газовых котлов, но в итоге 44 клиента так и не дождались оказания услуг. Специалистами департамента области был инициирован коллективный иск. Суд вынес справедливое решение: компания обязана вернуть пострадавшим клиентам сумму в размере 12,7 миллиона тенге.

Массажные накидки, которые никто не хотел

В Шымкенте покупатели, купившие массажные накидки, столкнулись с классической ситуацией: товар оказался ненадлежащего качества, но деньги возвращать никто не спешил. Однако правовая поддержка и грамотная консультация со стороны работников департамента сделали своё дело - пятерым потребителям вернули их законные 5,4 миллиона тенге.

Опоздавшие рейсы и убытки пассажиров

В Караганде были нарушены права туристов из-за задержки рейса на более 29 часов. Правовая поддержка и досудебные претензии в адрес турагентств, в которых приобретались путевки, дали результат — пяти пострадавшим туристам вернули компенсацию, в общей сложности на сумму более 1,6 миллиона тенге. В условиях, когда задержки рейсов становятся частым явлением, такой прецедент имеет огромное значение для защиты прав путешественников.

Итоги месяца: более 34 миллионов возвращены потребителям

За октябрь территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей помогли вернуть казахстанцам более 34 миллионов тенге, резюмировали в ведомстве.

#защита #прав #потребителя

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