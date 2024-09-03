Более 350 тысяч первоклашек сели за парты

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил школьников, их родителей и педагогический коллектив с торжественным открытием столичной школы № 103, построенной в рамках Национального проекта «Комфорт­ная школа». На торжественной линейке он пожелал первоклассникам и ученикам выпускных классов успехов в учебе:

– Хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обу­чения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулы обозначил ценность работы учителя небезызвестными строками: «Ұстаз – ұлт келбеті». По­этому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач – просветительская миссия. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!

Как отметил министр, государство соз­дает все условия для обеспечения детей качественным образованием. В частности, порядка 90 тыс. детей и подростков приступили к учебе в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного проекта «Комфортная школа», а более 200 тыс. учащихся пришли на уроки в школы, где был проведен капитальный ремонт. Всего же в новом учебном году откроются 302 новые школы на 536 тыс. ученических мест.

В новой столичной школе № 103 созданы необходимые условия для учебы, и в этом Гани Бейсембаев смог убедиться лично во время экскурсии, заглянув в классы, актовый зал и спортзал, расположенные в четырех­этажном здании. Здесь же будут обучаться 1 600 учеников в одну смену. Новое учебное заведение, расположенное неподалеку от самой большой мечети в Центральной Азии, не нуж­дается в дополнительном доукомплектовании.

– Можно много говорить об особеннос­тях комфорт­ных школ, начиная с инф­раструктурных отличий. Если раньше в школах что-то докупалось, то это общеобразовательное учреж­дение сразу построено с учетом всех потребностей. Обычно, несмотря на количество ученических мест, был один спортзал, одна столовая и один актовый зал, а в этой школе есть четыре спортзала. Два из них – для начальной школы, два – для старшей. Специальное обучение и подготовку прошли руководители организаций образования и педагоги, – уточнил Гани Бейсембаев.

Он также добавил, что большие, светлые классы оборудованы современной мебелью и техническими средствами, предусмотрена система безопасности, в том числе турникеты, тревожные кнопки и видеокамеры.

Очевидно, что в такой особенный день больше всего переживали родители первоклассников.

– Моя шестилетняя дочь Балерке сегодня пошла в первый класс. Это было очень волнительно и трогательно. При выборе школы для меня было приоритетным, чтобы мой ребенок учился в новом учебном заведении. Мы за несколько дней подготовились дома к первому звонку, выбрали красивую школьную форму. Линейка прошла хорошо, все дети остались довольны, так как быстро подружились с однокласс­никами, – поделилась жительница Астаны Динара Абдукаликова.

Напомним, первого сентября в казах­станские школы пошли более 3,9 млн учащихся. В этом году первый звонок прозвенел для 352 тыс. юных казахстанцев, а в 11-й класс перешли 219 тыс. выпускников.