Более 350 тысяч первоклашек сели за парты Образование , Общество 3 сентября 2024 г. 3:30 9 Дана Аменова корреспондент В День знаний открылись 16 комфортных школ фото Игоря Бургандинова Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил школьников, их родителей и педагогический коллектив с торжественным открытием столичной школы № 103, построенной в рамках Национального проекта «Комфортная школа». На торжественной линейке он пожелал первоклассникам и ученикам выпускных классов успехов в учебе: – Хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулы обозначил ценность работы учителя небезызвестными строками: «Ұстаз – ұлт келбеті». Поэтому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач – просветительская миссия. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Как отметил министр, государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием. В частности, порядка 90 тыс. детей и подростков приступили к учебе в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного проекта «Комфортная школа», а более 200 тыс. учащихся пришли на уроки в школы, где был проведен капитальный ремонт. Всего же в новом учебном году откроются 302 новые школы на 536 тыс. ученических мест. В новой столичной школе № 103 созданы необходимые условия для учебы, и в этом Гани Бейсембаев смог убедиться лично во время экскурсии, заглянув в классы, актовый зал и спортзал, расположенные в четырехэтажном здании. Здесь же будут обучаться 1 600 учеников в одну смену. Новое учебное заведение, расположенное неподалеку от самой большой мечети в Центральной Азии, не нуждается в дополнительном доукомплектовании. – Можно много говорить об особенностях комфортных школ, начиная с инфраструктурных отличий. Если раньше в школах что-то докупалось, то это общеобразовательное учреждение сразу построено с учетом всех потребностей. Обычно, несмотря на количество ученических мест, был один спортзал, одна столовая и один актовый зал, а в этой школе есть четыре спортзала. Два из них – для начальной школы, два – для старшей. Специальное обучение и подготовку прошли руководители организаций образования и педагоги, – уточнил Гани Бейсембаев. Он также добавил, что большие, светлые классы оборудованы современной мебелью и техническими средствами, предусмотрена система безопасности, в том числе турникеты, тревожные кнопки и видеокамеры. Очевидно, что в такой особенный день больше всего переживали родители первоклассников. – Моя шестилетняя дочь Балерке сегодня пошла в первый класс. Это было очень волнительно и трогательно. При выборе школы для меня было приоритетным, чтобы мой ребенок учился в новом учебном заведении. Мы за несколько дней подготовились дома к первому звонку, выбрали красивую школьную форму. Линейка прошла хорошо, все дети остались довольны, так как быстро подружились с одноклассниками, – поделилась жительница Астаны Динара Абдукаликова. Напомним, первого сентября в казахстанские школы пошли более 3,9 млн учащихся. В этом году первый звонок прозвенел для 352 тыс. юных казахстанцев, а в 11-й класс перешли 219 тыс. выпускников. #Образование #школа #День знаний #Гани Бейсембаев