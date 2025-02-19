Более 4 часов продлились переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде

Первое, о чем договорились стороны – взаимное восстановление работы диппредставительств в Москве и Вашингтоне

Фото: скриншот видео / 24.kz

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде продлились примерно 4,5 часа. Эта встреча является продолжением телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Россию на встрече представляли глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Первое, о чем договорились стороны – взаимное восстановление работы диппредставительств в Москве и Вашингтоне. Второй пункт договоренностей – США и Россия создадут группу высокого уровня для мирных переговоров по Украине.