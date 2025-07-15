В течение июня и июля этого года вступил в силу ряд судебных решений в отношении последователей религиозного радикализма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, судом города Шымкент был признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к 7,5 годам лишения свободы один из жителей указанного мегаполиса.

В рамках расследованного КНБ уголовного дела установлено, что он призывал к насилию против мирных граждан. Радикализировался под влиянием экстремистского контента в Интернете.

Судом Астаны осужден к 8 годам лишения свободы иностранный гражданин, который на территории РК занимался пропагандой терроризма и вербовкой в экстремистские группировки.

Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено более 60 человек, в том числе 3 иностранных гражданина.