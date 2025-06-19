В Приаралье по итогам 2024-2025 учебного года 11 классов окончили 10 325 учащихся. Из них 9646 выпускников прошли обучение в государственных школах, 679 учащихся – в частных, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного управления образования, 756 выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі», 1028 учащихся – аттестата с отличием. А обладателями аттестата об основном общем образовании (9 классов) стали 17 035 учащихся, 1 924 из которых были вручены аттестаты с отличием.

В учебных организациях области совместно с соответствующими органами повышенное внимание уделено безопасности и порядку при проведении выпускных мероприятий. В частности, не допускается сбор денег с учащихся, родителей и педагогов.

Введен запрет на проведение автомобильных кортежей, выпускных вечеров в арендных домах, ресторанах или развлекательных заведениях, водоемах на природе.