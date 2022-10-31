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Общество

Более 800 пропавших без вести человек ищут в Казахстане

Диасов Ораз
корреспондент

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Нурлан Темирбаев сообщил, что с начала года в Казахстане пропали без вести более двух тысяс человек, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По данным Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Казахстана, из 2 075 лиц, пропавших без вести, в республике за 9 месяцев найдены 1 189. К этому часу продолжаются поиски 801 человека. Еще по 59 фактам пропажи дела прекращены по иным основаниям», - озвучил данные на брифинге в МВД Нурлан Темирбаев.

Также, по его словам, в 2022 году пропавшими без вести признаны 186 несовершеннолетних, из них найдены 176, продолжаются поиски 6. Из них двое пропали в Шымкенте, и по одному - в Алматинской, Алматинской, Жетысуйской, Туркестанской областях.

«Статистика показывает, что в большинстве случаев пропадают мужчины, что связано с их выездом на сезонные работы, выездом в рейсы и командировки. Среди женщин часто пропадают без вести злоупотребляющие алкоголем, а среди подростков - дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно из-за регулярного употребления родителями спиртных напитков. Дети убегают и из детских домов и впоследствии числятся пропавшими без вести. Бывают также случаи, когда дети убегают из дома и школы, чтобы избежать наказания со стороны родителей или для игры в клубах», - добавил спикер.

Нурлан Темирбаев подчеркнул, что в более 80 из 100 случаев исчезновения люди разыскиваются и возвращаются родственникам.

 

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