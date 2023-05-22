Более 92 кг анаболиков под видом БАДов пытались вывезти из Казахстана

В Международном аэропорту Алматы пресечен вывоз сильнодействующих лекарственных препаратов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV .

Фото: astanatv.kz

"В ходе таможенного контроля должностными лицами таможенного поста "Жетiсу" ДГД по г. Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по г. Алматы и УПК "Алматы" ПС КНБ РК при координации Авиационной транспортной прокуратуры г. Алматы пресечена попытка незаконного вывоза с территории Республики Казахстан сильнодействующих препаратов, включенных в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, утвержденный постановлением Правительства РК от 10.06.2021 года № 396", - проинформировал телеканал.

Данные сильнодействующих препаратов заявлены как БАДЫ весом 92,5 кг в количестве 2923 пачки.

Вместе с тем, в результате таможенной экспертизы установлено, что заявленные БАДЫ являются сильнодействующими анаболическими стероидами, упакованными в виде таблеток и ампул, экспорт и импорт которых на территории РК ограничен.

Материалы по данному факту направлены в Департамент экономических расследовании по городу Алматы для принятия процессуального решения.