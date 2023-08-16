Более полумиллиона казахстанцев получают адресную соцпомощь

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума

Фото: Kazpravda.kz

На 1 августа 2023 года адресная социальная помощь назначена 538,9 тысячам человек из 102,7 тысячи семей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Сообщается, что в текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.

Также с 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

На 1 августа дополнительная выплата назначена 166,5 тысячам детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Еgov.kz.