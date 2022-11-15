Более ста фактов торговли людьми фиксируется в Казахстане ежегодно

Но, как отмечают силовики, системно вопросом никто не занимается, а значит, и цифры на самом деле могут быть совсем иными.

Приходилось ли вам общаться с человеком, который был в рабстве? Нет, речь не о сумасбродном начальнике и ненормированном рабочем графике за скромную зарплату. Абсолютно дико, что в мире, где рабства не существует столько лет, можно увидеть раба: человека совершенно изможденного и уничтоженного – физичес­ки, эмоционально, психологичес­ки. Человека, которого много лет силой удерживали, заставляли работать, жить впроголодь, избивали потехи ради. И все это сегодня у нас, в Казахстане.

Невероятно, но такое возможно. Это не истории про тростниковые плантации и рынки невольников с Ближнего Востока. Это обычная бытовая сцена из жизни наших «плантаторов». Однако в рабство попадают не только для тяжелого труда в сельском хозяйстве.

Женщины, девушки, дети, мужчины и даже младенцы – прак­тически любой сегодня может стать жертвой. Подобные преступления классифицируются как тяжкие и предусматривают большие сроки наказания. Но это не останавливает. Вероятно, должно быть еще строже. Ведь по сути – это убийство. В первую очередь человека как личности. Сложно себе представить, каким должен быть путь психологичес­кой реабилитации, чтобы после таких испытаний он смог бы вернуться к обычной, нормальной жизни в обществе.

Республика Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием различным формам рабства. Сегодня государство и его силовые структуры намерены изменить ситуацию и перейти на проблемно-ориентированный подход. Что это значит? В первую очередь речь идет о разработке нового современного закона. Необходимо пересмотреть вопросы взаимодействия власти с общественными институтами и солидарной ответственности госорганов.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов считает, что следствием отсутствия системного подхода является размытая ответственность за положение дел в сфере торговли людьми. А ключевое направление, сильнее всего проседающее сегодня – это отсутствие профилактики подобных преступлений и аналитики. Говоря другими словами – борьба ведется с последствиями, но не с причинами.

– Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. Сейчас мы не имеем полного представления о жерт­ве торговли людьми, – отметил на недавнем форуме по вопросам противодействия торговле людьми в РК Марат Ахметжанов.

Как это выглядит на практике: в Шымкенте арестована преступная группа, которая содержала притон. Среди 18 человек, находившихся в рабстве, шесть были несовершеннолетними! Вербовали девушек под видом предложения высокооплачиваемой работы.

– Возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми», «Вовлечение в занятия проституцией», «Сводничество, притоносодержание». Всего доказана причастность к 23 эпизодам. Все подозреваемые содержатся под стражей, санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы, – говорит Шынар Кучербаева, заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми и защиты участников уголовного процесса департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Сегодня рапортуется о ликвидации каналов вывоза казах­станцев с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею, другие страны. Но помимо отправки жертв за границу все больше внимания привлекает проблема внутренней торговли людьми, когда человека с целью эксплуатации везут из села в город или в обратном направлении.

С начала этого года в Казахстане выявили 79 случаев торговли людьми. Точные ли это цифры? Вероятнее всего – нет. Проблема не только с раскрываемостью, но и с самим определением факта торговли людьми. По оценке общественных организаций, жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации в Казахстане ежегодно становятся около 50 тысяч человек. По данным тех же международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел.

– Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Ответственность размыта. Спроса нет. Элементарно не определены уполномоченные органы. Нет четкой компетенции. Никто системно вопросами профилактики, установлением рисков полноценно не занимается, – отметил Марат Ахметжанов.

На форуме по вопросам противодействия торговле людьми рассматривались положения проекта Закона «О противодействии торговле людьми». Предусматривается законодательное определение понятия «жертва торговли людьми», причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела впервые вводятся понятия «потенциальная жертва торговли людьми» и «уязвимое положение». Речь идет о лицах, которые могут стать объектами эксплуатации в результате материальной или иной зависимости, в том числе связанной с несовершеннолетним или престарелым возрастом, беременностью, психическим заболеванием.

Трудовая миграция и полулегальное положение людей, при­ехавших на заработки, усложняет ситуацию многократно. Нелегально находясь в стране, трудовой мигрант зачастую сам боится заявить о проблемах. Его могут просто выдворить из страны за нарушение законодательства, не оказывая защиты как жертве торговли. Очень часто это приводит к тому, что человек повторно попадает в круговорот рабства.

70% жертв торговли людьми в мире составляют женщины и девушки. Каждая третья жерт­ва – ребенок. В группе риска незамужние, безработные или живущие за счет случайных заработков женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

В Казахстане чаще всего среди зафиксированных случаев отмечается сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству. Согласно анализу, приведенному департаментом по борьбе с организованной преступностью, причинами попадания в рабство становятся в первую очередь неграмотность, неинформированность людей, а также погоня за легким заработком. Жертвами торговли органами чаще других становятся должники.