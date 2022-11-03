Более тонны незаконно добытой рыбы изъяли у водителя ГАЗели в области Жетысу

В Алакольском районе патрульные полицейские совместно с инспекторами "Охотзоопрома" задержали ГАЗель с незаконным грузом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента, который не смог предоставить каких-либо разрешительных документов на лов и провоз рыбы.

"В багажном отсеке автомашины обнаружено 1 268 кг двух пород рыбы – сазан и карась. Причиненный государству ущерб составил около 5 млн тенге. В настоящее время незаконный груз изъят и помещен в приемный пункт на ответхранение", – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.

Собранный по факту материал направлен в Балхаш-Алакольскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства с последующим рассмотрением в суде ответственности подозреваемого.