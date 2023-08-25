Больше месячной нормы осадков выпало в Астане за вечер

В работах задействованы более 100 единиц спецтехники.

Фото пресс-службы акимата Астаны

По данным Казгидромета, вечером 24 августа в столице выпало больше месячной нормы осадков. В связи с залповыми ливнями в очистке города задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как отмечается, за вечер в Астане выпало 42 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В работах задействованы более 100 единиц спецтехники.

Один из основных подтопленных участков - проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект еще не завершен. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Организацией «Elorda eco system» постоянно ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др., добавили в столичной администрации.