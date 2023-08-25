Больше месячной нормы осадков выпало в Астане за вечер

Общество
159
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В работах задействованы более 100 единиц спецтехники.

Фото пресс-службы акимата Астаны

По данным Казгидромета, вечером 24 августа в столице выпало больше месячной нормы осадков. В связи с залповыми ливнями в очистке города задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как отмечается, за вечер в Астане выпало 42 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В работах задействованы более 100 единиц спецтехники.

Один из основных подтопленных участков - проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект еще не завершен. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города. Ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

Организацией «Elorda eco system» постоянно ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др., добавили в столичной администрации.

 

#Астана #дождь #осадки #норма

Популярное

Все
Мечами и топором традиции в массы несём
Алға, «Барыс»!
Театр уходит в горы
Как выучить язык и обрести друзей
В Казахстане можно создавать до сорока качественных полнометражных картин в год
Лик богини Умай и странная парочка
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Страна между двух гигантов
Один день из жизни патруля
Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...
Новый шанырак для казахской гимназии
Каир – город, где жива память о сыне Великой Степи
Виноградной лозы притяженье
Хрупкие, но сильные духом
Командиры на учебе
Надо быть шахтером! Как иначе?
Освещать и просвещать
Твори добро
Главный подарок к 1 сентября
Будет желание – будет и результат
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
«Субботник» для отвода глаз
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Водительские права по новым правилам
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Какое наказание грозит за нападение на полицейского, расска…
Новый шанырак для казахской гимназии
Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...
Один день из жизни патруля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]