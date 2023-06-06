Больше вузов – лучше качество

В Астане состоялась генеральная ассамблея CEENQA – организации, объединяющей сеть агентств по обеспечению качества высшего образования Центральной и Восточной Европы. Такие встречи проводятся ежегодно в разных странах. В этом году в нашу столицу прибыли руководители зарубежных аккредитационных центров, организаций образования, участие в мероприятии приняли и казахстанские представители академического сообщества.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что казахстанские вузы переходят на международные стандарты обеспечения качества. Связано это с тем, что в стране все больше кампусов зарубежных университетов.

– В прошлом году были открыты филиал университета Аризоны в Петропавловске, Российского университета нефти и газа имени Губкина в Атырау и британского вуза De Montfort в Алматы. В этом году появятся еще шесть филиалов зарубежных вузов. Самый известный и рейтинговый из них Heriot-Watt – старейший шотландский технический вуз, который будет организован на базе регионального университета имени Жубанова в Актобе, – проинформировал министр.

В Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева распахнет двери филиал Тяньцзиньского университета – одного из ведущих технических вузов Китая. В Таразе в Регио­нальном университете им. Дулати презентован сетевой кампус Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.

– Открывая филиалы международных вузов, нам нужно внедрять новые стандарты обеспечения качества. В частности, сейчас ведем переговоры с британским и американским агентствами по обеспечению качества высшего образования, – отметил Саясат Нурбек.

Министр сообщил, что в Казахстане действуют 12 аккредитационных агентств: шесть казахстанских (IAAR, IQAA, KAZSEE, ARQA, ECAQA, НКЦА) и шесть зарубежных (Германии – ASIIN, FIBAA, ACQUIN, Бельгии – MusiQuE, США – ACBSP, ABET).

Президент CEENQA Франци Демшар подчеркнул, что система высшего образования Казахстана показывает успехи не только на региональном, но и на международном уровне. Реализованные проекты и научные достижения вузов говорят о том, что Казахстан успешно интегрирован в международное образовательное пространство.

– Тема нынешней генеральной ассамблеи – профессиональное развитие сотрудников. Качество высшего образования обеспечивается тогда, когда в вузе все в порядке. Это не только высокий уровень преподавания, работа администрации и достижения студентов, это слаженная работа всего сообщества в университете. В то же время агентства должны проверять уровень качества, – сказал глава CEENQA.

Организатором генассамблеи CEENQA в Казахстане является Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR). Его генеральный директор Алина Жумагулова рассказала, что агентство проводит аккредитацию не только в Казахстане, но и в других странах мира. Прохождение международной аккредитации дает вузам документ о международном знаке качества образования, также это способствует интеграции университета в мировое образовательное пространство, происходит сопоставимость и конвертируемость квалификаций, улучшается показатель трудоустройства выпускников и взаимообмен опытом с международными вузами.

– Сегодня необходимо адаптировать систему образования под потребности цифрового общества, нацеленного на получение качественных знаний и навыков креативного мышления. В наше время требуются специалисты нового формата, востребованные на рынке труда, – считает Алина Жумагулова.

На тематических сессиях участники мероприятия обсуждали важные вопросы обеспечения качества высшего образования, пути решения проблем в сфере внешней оценки. В ходе совместной работы гости обменялись лучшими практиками в области аккредитации и трансформации систем образования.