Большие проблемы маленького поселка

Новость о задержании руководителя и главного специалис­та Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» разошлась по информагентствам еще в середине ноября. Согласно данным департамента по экономическим расследованиям Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау, они подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений у граждан и хозяйствующих субъектов за беспрепятственное разрешение вопросов по подключению к газу.

Обвиняемые под стражей, в интересах следствия компания не комментирует произошедшее. Однако этот вопиющий факт вызвал серьезное возмущение среди жителей поселка Кабанбай Батыра (Геологический), пригородного поселка Жезказгана, часть из которых проходят по делу как потерпевшие.

Чтобы снизить накал страс­тей, а также выявить иные сис­темные проблемы в сфере газификации региона, руководство областного департамента по экономическим расследованиям организовало встречу с сельчанами. В ней также приняли участие руководители отделов ЖКХ и строительства акимата Жезказгана, АО «КазТрансГаз Аймак», управления энергетики и ЖКХ области Улытау, АО «Предприятие тепловодоснабжения» и предприятия электрических сетей (ПЭС) – ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн».

Причин для народного негодования предостаточно. Во-первых, в канун зимы успели подключить около 70% абонентов поселка Кабанбай Батыра, не успевшие подключиться к газу могут оказаться совсем без теп­ла. До 2023 года поселок отап­ливали централизованно – в каждом доме установлены батареи. Однако к концу минувшего отопительного сезона единственная котельная, десятилетия­ми обеспечивавшая теплом дома сельчан, вышла из строя и восстановлению не подлежит.

Выходом из ситуации может стать полная газификация жилых домов, ведь строений, имею­щих в качестве резерва угольные печи, не наберется даже десяток. По мнению местных жителей, пользоваться безнадежной ситуацией в корыстных целях – это как минимум бессовестно.

Одна из первых озвученных на встрече, проблем, которая мешает в сжатые сроки газифицировать малые населенные пунк­ты, – отсутствие у сельчан правоустанавливающих документов на недвижимость, в которой они проживают. У многих из них нет даже старых документов: они живут в доме, а прописываются у знакомых, родственников и просто оплачивают комуслуги.

Вторая и не менее важная проб­лема – жителям поселка, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, подключение к газу не по карману. Поч­ти половина семей Кабанбай Батыра относится к социально уязвимым категориям: многодетные, матери-одиночки, одинокие пенсио­неры, мало­имущие граж­дане. А стоимость установки и строи­тельно-монтажных работ начинается от 700–750 тыс. тенге. Это оплата работы подрядчиков под ключ, включая котел, сигнализаторы, сантехнику и даже WI-FI, заверили собравшихся представители АО «КазТрансГаз Аймак». В области Улытау акиматом предусмотрена возможность оформить данную услугу в рассрочку на два года. Желающие есть, но даже беспроцентный займ многим людям оформить не на что.

123 семьи из социально уязвимых категорий были подключены к голубому топливу за счет бюджета – при содейст­вии акиматов Жезказгана и облас­ти Улытау. Однако работы по газификации все же изрядно замедлились из-за бюрократических проволочек. И это тревожит людей, для которых единст­венный источник тепла сегодня – электрообогреватели.

Чиновники заверили жителей, что все работы по газификации будут завершены в сжатые сроки и под строгим контролем акиматов, а также сотрудников областного ДЭР. В преддверии морозов специалисты АО «КазТрансГаз Аймак» работают в авральном режиме. Более того, хотя, согласно регламенту, на подготовку техус­ловия отведено пять рабочих дней, в Жезказгане, в поселке Кабанбай Батыра в частности, с учетом сложной ситуации документы готовятся день в день или на следующий день максимум. Также всем желаю­щим оказывается посильная помощь, в том числе консультативная.

Но есть и другая проблема – с электроснабжением. Низкое напряжение в сетях и частые отключения света второй год усложняют жизнь местным жителям.

– Свет отключают через день, бывает, на несколько часов, – рассказала жительница поселка Надежда Ванчугова. – Ни чаю попить, ни еды горячей приготовить, еще и с питьевой водой проб­лемы.

Что немаловажно – газовые котлы энергозависимы и работают от электричества.

Если нет света, то и подача газа отключается, приходится перезагружать оборудование. Нет газа – нет отопления. Жители поселка жалуются, что напряжение в сетях такое низкое, что даже микроволновую печь нельзя включить. Из-за перебоев со светом, начавшихся пару лет назад, у многих перегорели бытовые приборы, но вот претензии предъявить некому. Как пояснили сельчане, проблемы начались после полной замены опор освещения в поселке. Внутри­поселковые сети 0,4 кВ находятся в коммунальной собст­венности, на балансе ПЭС – сети 6 кВ и три комплект­ные трансформаторные подстанции. Так когда и кем будет решен воп­рос с электричеством?

– Проблема энергоснабжения на контроле, она решаема, как раз сейчас работаем по этому воп­росу, – сообщил Алмас Жандарбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау. – Действительно, опоры в поселке были полностью заменены отделом ЖКХ акимата Жезказгана, но причина не в них. Поселок «запитан» с трех линий, на прошлой неделе была проведена полная комиссионная проверка энергоснабжающего хозяйства. Был обнаружен ряд недочетов, все они будут устранены в сотрудничестве с ПЭС.

Алмас Алимбекович также дал ответ по жалобам жителей поселка Кабанбай Батыра на некачественную питьевую воду. Вода в поселок поступает из гидро­цеха по Южному водоводу, к тому же она закольцована с городскими сетями. Действительно жители Жезказгана и прилегающих поселков давно ждут чистую питьевую воду из подземных источников. Проб­лемы есть, они общеизвестны. Воп­рос водоснабжения находится на контроле администратора программы – Министерства водных ресурсов и ирригации, которое финансирует строительство водоводов, а также управления областного ЖКХ.

Стоит отметить, что, помимо исполнения долгожданных проектов снабжения региона питьевой водой из подземных источников, в этом году в Жезказгане начаты работы по реконструкции очистных сооружений – гидроцеха. С его запуском в 2025 году проблема водоснабжения будет частично решена.

Действующая система очистки воды – классическая – давно устарела. Но после реконструкции очистных сооружений вода в домах жезказганцев и жителей пригородных поселков будет чистой, как после фильтрации, пообещали чиновники.