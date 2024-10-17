Большое видится на расстоянии

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

– Чем дальше мы отдаляемся от исторического 25 октября 1990 года, когда Верховный совет Казахской ССР принял Декларацию «О государственном суверенитете Казахской ССР», тем значимее для нас, казахстанцев, становится праздничная дата – День Республики, – считает заместитель председателя Петропавловского городского Совета ветеранов Имангали Татваев.

фото из архива "КП"

Время больших перемен он захватил в расцвете лет, поэтому отлично помнит, как все происходило.

– Да, это было ожидаемое решение, – говорит он, вспоминая судьбоносный день. – Ожидаемое и несколько тревожное. Люди тогда часто задавали вопросы, спрашивали: а что будет дальше, как будем жить? В некоторых союзных рес­публиках уже тогда велись разговоры о выходе из СССР. Конечно, время было трудное, ощущалась острая нехватка продуктов, в промышленности начались большие проблемы. Я в те годы работал на крупнейшем мясокомбинате, петропавловская мясная продукция славилась на всю страну, ценилась и за рубежом.

Принятие Декларации о суверенитете вселяло надежду на то, что все свои задачи республика станет решать сама. Для моего поколения – 35–40-летних граждан – появился шанс на реализацию своих идей и амбиций.

Да, было трудно, появились новые проб­лемы, люди тяжело переживали распад СССР, но мы все равно верили в успех. Наша страна стала самостоятельным государством. И сегодня, по истечении 34 лет, мы твердо убеждены, что депутаты Верховного совета Казахской ССР XII созыва приняли правильное решение!

Сегодня Республика Казахстан – узнаваемая в мире страна. Заметны позитивные шаги в экономике, социальной сфере, внешней и внутренней политике. Президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил Казахстан слышащим государством, и недавний референдум по строительству АЭС это подтвердил!

В заключение Имангали Татваев напомнил о том, что весной в Северо-Казахстанской области случился разрушительный паводок, в Петропавловске многие горожане лишились жилья, потеряла свой дом и его семья.

– Но уже летом мы обрели новое жилище! – восклицает Имангали Султанович. – В поселке Бирлик буквально за одно лето были построены 700 отличных домов, а сотни семей получили жилье в благоуст­роенных квартирах. Горожане радуются, получая ключи от новых квартир. Все это подтверждает заботу государства о нас, гражданах суверенного Казахстана!

#праздник #история #День Республики

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