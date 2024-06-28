Бойцы невидимого фронта: корректор поведала о работе в ежедневной газете

Даже в свой профессиональный праздник работники СМИ трудятся не покладая рук, чтобы читатели оставались в курсе последних новостей в стране

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В редакции газеты «Казахстанская правда» вместе с журналистами ежедневные номера готовят корректоры, дизайнеры, верстальщики и координаторы по работе с собкорами, которые сами себя называют бойцами невидимого фронта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Все они вместе с журналистами отмечают сегодня, 28 июня, свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.

Среди печатных изданий «Казахстанская правда» по-прежнему стремится держать высокую планку в плане грамотности. И в этом материале мы расскажем вам о работе корректоров.

В их обязанности входит двойная вычитка материалов и рекламных объявлений: проверка орфографии, стилистики и пунктуации, внесение правок от редакторов и журналистов на сверстанную полосу. Соблюдение пунктуации (грамотная расстановка знаков препинания) позволяет четко передать эмоции, мысли авторов, спикеров и атмосферу событий. Также эти специалисты «вылавливают» на полосах технические ошибки.

Перед публикацией в газете материалы проходят несколько этапов проверки.

«Изначально материал пишет журналист, потом его вычитывают руководители отделов и главный редактор, после чего он попадает корректорам на первую читку. Мы отправляем прочитанный материал на верстку. Когда появляются сверстанные газетные полосы, правки снова вносят дежурные журналисты либо редакторы. Поэтому идет вторичная вычитка статей, можно сказать, что корректор – последняя инстанция в этом процессе», – подчеркнула корректор Ирина Макарова.

Собеседница добавила, что при правке текстов важна предельная концентрация внимания, ведь каждый знак препинания позволяет правильно расставить акценты в тексте и не исказить смысл. По ее словам, природная грамотность чаще всего у визуалов, потому что они запоминают, как пишутся слова.

Эта специальность востребована в книжных издательствах и типографиях, а также в печатных СМИ. В электронных информационных ресурсах корректоров становится все меньше, а зачастую их просто нет.

«В Интернете сейчас много ошибок, в том числе в электронных изданиях. Так как там практически нет корректоров. Наша работа важна, чтобы не падал общий уровень грамотности населения. Любой текст требует корректуры. Журналисты выполняют определенные информационные задачи и «заточены» на то, чтобы правильно донести информацию. Однако в спешке они могут допустить опечатки, пропустить буквы, поставить неверные окончания... При вычитке очень важна внимательность, чтобы не пропустить орфографические и пунктуационные ошибки, стилистические недочеты. Мы смотрим, чтобы в именах, фамилиях, цифрах, датах, названиях не было ошибок и разночтений. Обращаем внимание автора на спорные смысловые моменты. По долгу службы контактируем с редакторами, дежурными журналистами, верстальщиками и рекламным отделом, – пояснила она.

Обычно корректоры в работе используют словари и электронные языковые ресурсы.

«Периодически приходится обращаться к книгам и нескольким проверенным сайтам. Словари имеют тенденцию устаревать, потому что нормы языка меняются с течением времени. Бывают моменты, когда мы разбираем, как нужно писать новое слово или понятие: с кавычками или без них, с маленькой или большой буквы. Также надо обращать внимание на оформление полосы, вычитывать рубрики, проверять, чтобы правильно были указаны номер выпуска, тираж, дежурный редактор и так далее. Такие технические моменты – это тоже зона ответственности корректоров», – сообщила собеседница.

Говоря о своей работе, она отметила, что в последние годы «Казправда» сильно изменилась.

«Раньше было больше официальных полос с освещением государственных встреч и визитов. Однако в последние пять лет стало меньше сухой подачи. В пятничном номере так же, как и в других выпусках, публикуются статьи на темы, волнующие казахстанцев. Это медицина, образование, аграрный сектор, языковая политика, история, социальные проблемы», – считает Ирина.

Кроме того, журналисты, отслеживая социальные темы, стараются информировать впоследствии читателей о том, сдвинулось ли дело с мертвой точки.

Она отмечает, что в век «информационного шума» очень важно соблюдать инфогигиену: не засорять голову недостоверными и бесполезными сведениями. А потому качественная пресса всегда будет актуальна.

По специальности Ирина учитель русского языка и литературы. После окончания университета она работала корректором в столичных газетах и типографии, а в редакцию «Казправды» впервые пришла около 13 лет назад и с тех пор стала частью коллектива.