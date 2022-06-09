Бюджетный день сурка

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова рассмотрел отчет Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Ничего нового в объяснении причин неэффективного исполнения бюджета не прозвучало – все та же проблема неграмотного планирования, плохой дисциплины в исполнении и, как и год, два, три и более лет назад, изъятие денег из Нацфонда, созданного, напомним, для будущих поколений. Депутаты назвали отчет Кабмина о бюджете бесконечным днем сурка.

Предваряя рассмотрение повестки, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил коллег с состоявшимся референдумом и отметил, что его результаты показали сплоченность и единство народа в выборе будущего страны. Он поблагодарил коллег за проделанную накануне плебисцита работу по разъяснению вносимых поправок.

– Прежде всего поздравляю всех вас с обновленной Конституцией Казахстана. Итоги прошедшего референдума показали, что большинство казахстанцев поддерживает программу Президента в направлении политической модернизации. Явка на участки и голосование граждан – яркий показатель доверия к инициативам Касым-Жомарта Токаева. Следует признать, была проделана огромная работа, мы совместными усилиями и с честью провели референдум. В гуще данных событий были и вы сами. Депутатами внесен большой вклад в разъяснение народу реформ Президента. За это выражаю вам искреннюю признательность, – сказал спикер.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что референдум имеет историческое значение для будущего нашей страны. Он напомнил поручение Главы государства о том, что законодательство страны не должно содержать норм, препятствующих устойчивому развитию государства.

– В целом предстоит большая работа по реализации конститу­ционных реформ. Необходимо будет внести изменения в большое количество законодательных актов. Поэтому нам необходимо оправдать доверие Главы государства, а также качественно и оперативно обеспечить реализацию политических изменений, – сказал Ерлан Кошанов.

Затем народные избранники приступили к непосредственной работе по повестке дня.

Итак, по словам вице-премьера – министра финансов Ерулана Жамаубаева, в прошлом году рост ВВП составил 4%. Основные факторы: ускорение роста в секторе услуг, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях.

Положительный результат достигнут во всех базовых отраслях экономики, утверждает глава Минфина.Так, объем промышленного производства вырос на 3,8%, строительной отрасли – на 7,6%, транспорта и торговли – на 3,6% и 9,2% соответственно. Однако повсеместно наблюдалось повышение цен на товары и услуги. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,4%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,5%. Безработица была удержана на уровне 4,9%.

Поступления в бюджет составили 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%. Расходы освоены на 99,2% и составили 15,2 трлн тенге. Социальные расходы по сравнению с 2020 годом увеличились на 910 млрд тенге и составили 7,5 трлн тенге. Дефицит бюджета составил 3,1% к ВВП.

В свою очередь, глава Счетного комитета Наталья Годунова сравнила планирование бюджета с непродуманным ремонтом квартиры.

– Бюджет снова планируется таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс, особенно учитывая, что есть бюджет развития. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив Главы государства, это просто некачественное планирование бюджета администраторами бюджетных программ, Министерства финансов. Из Нацфонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы – раздаем бюджетные средства по 50 миллионов на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году, – сказала Наталья Годунова.

Кроме того, глава Счетного комитета отметила, что доходы более чем на треть – 36 % – вновь сформированы за счет средств Национального фонда.

– Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет, тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счет налогового администрирования. К сожалению, и в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные Комитетом госдоходов за счет повышения налогового и таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено, – 278 из 680 миллиардов, – сказала она.

Слабо проводится работа по взысканию долгов в рамках процедур банкротства и реабилитации. Погашено менее 1% от суммы кредиторской задолженности, всего 2 трлн тенге.

– Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный день сурка. Из года в год мы обсуж­даем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется, – заметил депутат Аманжан Жамалов. – Так продолжается практика неэффективного планирования. С 2009 года Правительство перешло на трехлетнее планирование, но до сих пор так и не научилось планировать бюджет хотя бы на один год. Респуб­ликанский бюджет на 2021 год корректировался 9 раз, порядка 19% расходов подверглись пересмотру. Но даже при этом неосвоен­ными остались 68,8 миллиарда тенге. В прошлом году вместо госпрограмм Правительство разработало 10 национальных проектов, начата их реализация. Но ситуация с планированием не улучшилась. Откровенно говоря, госпрограммы и нацпроекты – как их ни назови – не стали документами стратегического планирования.

Также, считает мажилисмен, Кабмин просто проедает резервы и накапливает долги.

– Всего лишь 50% расходов покрываются чистыми доходами. Это значит, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов. На сегодня активы Нацфонда составляют 52,5 миллиарда долларов, а государственный долг превышает 47 миллиардов долларов. К этой сумме можно прибавить долг квазигоссектора – еще 40 миллиардов долларов. Итого – 87 миллиардов долларов. Баланс отрицательный. Правительство уже должно больше, чем накоплено в Нацфонде. В 2021 году лимит правительственного долга превышен на 470 миллиардов тенге. На обслуживание и погашение долга уже тратится 16,5% всех доходов бюджета. В то же время 25 миллиардов тенге привлеченных займов остались неосвоенными, – констатировал Аманжан Жамалов.

Он также напомнил, что в прошлом году депутаты прописали ответственность первых руководителей госорганов за неэффективное планирование и использование внешних займов.

– Считаю, что пора уже использовать эту норму на практике, – добавил депутат.

О том, что индикатором социально-экономического развития должны быть реальные доходы населения, высказался депутат, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров. По его мнению, финансово-экономическая модель, заложенная ранее в республиканском бюджете и прогнозе социально-экономического развития, ущербна, так как ориентироваться на благоприятную ситуацию на внешних рынках сырья очень рискованно.

– В отчете указано, что экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Но мы считаем, что рост ВВП на 4% является всего лишь базовым показателем прогноза социально-экономического развития, который не ощущается на благополучии простых людей. Считаем, что важными и более информативными индикаторами являются реальные доходы населения, состояние несырьевого сектора, образования и научно-технологической сферы, – отметил мажилисмен, добавив, что темпы роста реальных доходов населения за последние три года замедлились с 6,4% до 2,9%.

Депутат отметил фактическое снижение благосостояния граждан – самый тревожный показатель, когда почти 50% доходов домохозяйств расходуются на продукты, фактически не изменился.

– С учетом высоких темпов продовольственной инфляции можно прогнозировать, что граждане Казахстана будут все больше тратить на продукты и экономить на развитии, отдыхе, здоровье и образовании. Несмотря на это, бюджет выстраивался с постоянным ростом статей, не влияющих прямо на повышение уровня жизни, модернизацию отечественной промышленности, раскрытие научно-технологического потенциала, – констатировал Айкын Конуров.

По его мнению, анализ реализации ряда принятых национальных проектов показал, что вопрос о необходимости принципиального пересмотра механизма их подготовки, оценки и подведения итогов реализации так и не решен.

– Еще раз отмечаем, что приоритетами должны быть не механическое освоение бюджетных средств и число мероприятий, а качественные изменения в отрасли. Фактически не достигнуты задачи Главы государства по переходу на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. Кроме того, фиксируется отсутствие полноценной финансовой обеспеченности национальных проектов, что ставит под сомнение реалистичность конечных показателей, – сказал Айкын Конуров.

Он напомнил, что в Послании Президента «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» в очередной раз поставлена задача по 100-процентному обеспечению городов и сел страны чистой питьевой водой. Согласно статистике, по итогам реализации ряда государственных программ («Питьевая вода», «Ақ бұлақ», развития регионов, «Нұрлы жер»), по официальным данным, к 2020 году доступ к централизованному водоснабжению в городах составил 97,5%, СНП – 69,6%.

– Хотя и эти данные не коррект­ные. При встречах с избирателями первый вопрос, который поднимается, – это вопрос доступности воды. В большинстве сельских населенных пунктов доступ к чистой питьевой воде ограничен, – сказал мажилисмен.

Особо он остановился на проб­леме безработицы в Казахстане:

– Это так называемый тефлоновый показатель, который держится в диапазоне 4–6%. Поэтому подходы к борьбе с безработицей не меняются из года в год. В то же время, по оценкам независимых экс­пертов, согласно альтернативной методологии подсчетов реальный уровень безработицы в Казахстане составляет не ниже 15,2%. Это значит, что почти 10% работоспособных граждан находятся вне поля зрения и поддержки со стороны государства.

Депутат считает необходимым отказаться от чисто механических подходов к определению необходимой доли государственного участия в экономике:

– «Принцип гильотины» и другие инструменты с красивыми названиями на практике не работают. Компании с государственным учас­тием должны работать там, где этого требуют интересы населения и общего экономического развития. Не допускать дальнейшей приватизации, при которой частные компании становятся посредниками при предоставлении услуг национальными компаниями. Рассмотреть вопрос национализации ключевых компаний. Пересмотреть систему управления, начав с советов директоров. На сегодня этот институт фактически не несет никакой ответственности за эффективность работы нацкомпаний. Назначение в составы советов директоров высокопоставленных госслужащих не дает реальной пользы. Следует также проверить обоснованность назначения и оплаты труда так называемых независимых директоров, особенно иностранных «легионеров.

Отчет об исполнении бюджета передан для рассмотрения в Сенат. Принятие или непринятие документа согласно регламенту осуществляется на совместном заседании палат Парламента.

Добро Мажилиса в первом чтении получили на заседании поправки в законодательство и КоАП по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласно которым юридические лица обяжут раскрывать своих бенефициарных собственников.

Как отметил депутат Сергей Симонов, проектом также усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, а также установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.

Уголовную ответственность за рекламу финансовых пирамид совершенно очевидно введут в Казахстане. Одобренными в первом чтении поправками в законодательство и КоАП по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид разработчики отреагировали на широкое распространение сегодня мошеннических финансовых пирамид, в том числе через ужесточение ответственности за их создание и рекламу. Поправками также предполагается повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми пирамидами.

– Инициированные поправки компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных и неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе, – отметил депутат Юрий Ли.

Депутат Дания Еспаева раскритиковала деятельность Агентства по финмониторингу. По ее словам, деятельность финпирамид можно пресекать еще на стадии их появления, до того как их жертвами становятся тысячи казахстанцев.

– Сегодня финпирамиды открыто работают в соцсетях, открывают офисы в городах, формируют штат, то есть их деятельность открыта и доступна для всех граждан, в том числе и для вас. Яркий пример этому – история с финпирамидой «Гарант24 Ломбард», когда потерпевшими признаны 17 тысяч человек, а размер ущерба составил более 30 миллиардов тенге. Ведь эта компания тоже работала в течение года, – заявила Дания Еспаева.

Судя по всему, ловить «пирамидальных» мошенников, ведущих свою деятельность в соцсетях, станет проще. Глава МВД Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов, подтвердил использование специального оборудования и программного обеспечения по мониторингу соцсетей.

– Действительно, МВД сегодня использует специальное оборудование и программное обеспечение для мониторинга интернет-пространства на предмет выявления противоправного контента, там не только финансовые нарушения, но и другой противоправный контент, – пояснил глава МВД.

Что касается алгоритмов программы, то, по словам Марата Кожаева, в нее заложены специальные критерии, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях.

– Если говорить о фактах, то за этот год по линии финансовых пирамид и мошенничества мы выявили 31 контент, направили информацию в уполномоченный орган для блокировки этих сайтов, ресурсов, и сегодня 15 из них заблокированы. На базе Алматинской академии МВД мы обучаем специалистов работе на этом оборудовании и в этих программах, – сказал министр.

Также он добавил, что оборудование и методика его использования носят служебно-прикладной характер, поэтому публичному обсуждению особенности оборудования не подлежат.

Одобрен депутатами и ряд проектов во втором чтении. Это поправки в Налоговый кодекс, по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, поправки в КоАП по вопросам связи, а также изменения и дополнения по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций.