Часики тикают… 625 Динара ЮСУПОВА

На счетчик Штаты «поставил» бизнесмен Сеймур Дюрст. Этот «Счетчик национального долга» был установлен в Нью-Йорке, в районе Times Square, именно по его инициативе. На момент его установки в 1989 году долг страны составлял 2,7 трлн. долларов. С тех пор национальный долг вышел за 18-триллионный рубеж, наращивая с 28 сентября 2007 года в среднем по 3,86 млрд. долларов в день.

Наверное, согласно закону больших чисел и в порядке самозащиты сознание перестает воспринимать такие величины как нечто реальное. Вот долг в 100 тенге, в 5 руб­лей или в 10 евро реалистичен, и его можно вернуть. А 18 триллио­нов с неу­ловимым «хвостом»… Это – как вернуть мириады звезд. Верят ли американцы в это? Не уверена. А может, просто не грузятся. Тем не менее для обеспокоенных на многочисленых сайтах, где размещен online-счетчик US National Debt Clocks, есть к ним обращение: «Обеспокоены? Обращайтесь в конгресс или Белый дом».

Впрочем, у граждан есть более серьезные, чем астрономический US National Debt (более детальный на webdiscover.ru), поводы для беспокойства. Согласно недавней публикации vestifinance.ru, половина американских штатов находится... на грани банкротства. Деловое интернет-издание ссылается в своей осведомленности на Associated Press. Согласно АР, на предстоящий финансовый год по меньшей мере 22 штата ожидают дефицит бюджета.

Аналитики отмечают, что большинство штатов по таким позициям, как поступление налоговых отчислений, рост финансовых резервов и повышение уровня занятости, не смогли за шесть лет после кризиса вернуться к докризисным уровням. И хотя в целом по стране налоговые доходы росли, пусть и очень медленно, занятость не достигла докризисных уровней более чем в половине штатов. В 30 штатах уровень доходов меньше, чем во время пика. Все эти явно обозначившиеся экономические и бюджетно-налоговые тенденции обусловили тревогу экономистов и властей об экономической стабильности страны в целом. Обозначились здесь и свои штаты-«антилидеры».

К примеру, штат Алабама. Здесь размер дефицита оценивается в 290 млн. долларов. Проблема пронизала все сферы настолько, что ситуация уже оценивается как предкатастрофная. Как пишут СМИ, может наступить такой момент, когда даже в судах штата будет нехватка персонала. Что не позволит проводить простейшие операции: отправлять судебные уведомления, проводить мониторинг несовершеннолетних правонарушителей, собирать и распространять алименты. Самое большое падение налоговых доходов в 2014 году зафиксировано, согласно открытой информации, на Аляске – на 1,7 млрд. долларов. А бюджетный провал штата Иллинойс оценивается в 6 млрд. долларов уже в следующем году. Законодатели и власти перебирают варианты латания этой дыры в бюджете. Пока безрезультатно.

Штат Канзас, который считается житницей Америки, также столк­нулся с серьезными бюджетными проблемами. Эксперты связывают их начало с сокращением подоходного налога. Ожидалось, что этот шаг будет стимулировать экономическую активность. Однако результат оказался обратным ожидаемому: был зафиксирован дефицит штата в размере 800 млн. долларов. Падение доходов привело к тому, что пришлось закрывать школы раньше, чем планировалось, пишут СМИ. Как следствие – усиление политической и социальной нестабильности.

Свежая новость с бюджетного фронта – прогноз по росту бюджетного дефицита в штате Луи­зиана до 1,6 млрд. долларов за финансовый год, который начинается 1 июля. Причины падения доходов – резкое падение цен на нефть и ошибки в планировании. Беда не приходит одна: негативный тренд взяли «на карандаш» рейтинговые агентства. Moody’s и SP тут же пообещали, что «снизят кредитный рейтинг Луизианы, если чиновники не придумают способ добиться стабильности бюджета». Но выхода иного, кроме как сокращение расходов, эксперты не видят. Поскольку в нынешней ситуации основной источник доходов усох. Штат процветал благодаря продаже нефти и газа. Эта сфера приносила до 13% всех доходов. Но в силу известных событий доходы снизились с середины 2014 года на 40%.

Vestifinance, рассказывая о возникших проблемах с наполнением казны многих штатов, делают заключение о том, что ситуация дошла до той черты, когда сама по себе она не улучшится.

– В конце концов, если Штаты борются с дефицитом бюджета в настоящее время, когда экономическая экспансия приближается к шестой годовщине, то что будет с их состоянием, когда начнется замедление экономики? – цитируют мировые СМИ кредитного аналитика Габриэля Петека.

Но проблема заключается в том, что перестали действовать старые экономические рецепты. Новые не найдены. «Доступных политических решений становится все меньше, – констатирует Morgan Stanley. – И это будет препятствием для дальнейшего прогресса в решении долгосрочных проблем». И, по всей видимости, предлагаемый некоторыми экономистами и политиками переход на «ручное управление», когда властям придется разрабатывать комплексные программы спасения штатов, остается единственным выходом.

Ну а спад экономики, системный сбой в бюджетном механизме большого числа штатов только усугубляют проблему US National Debt и не способствуют ее решению. Так что большой «Счетчик национального долга» в районе Times Square продолжает «тикать». И через пару-тройку часов, пока готовилась эта статья, на табло я «поймала» свежее значение: 18 трлн. 165 млрд. 668 млн. и еще по-прежнему неуловимые шесть цифр следом.



