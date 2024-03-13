Человек или его цифровое подобие?
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Беседовал Самат Бейсембаев
В начале февраля Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, отдельно затронул тему искусственного интеллекта, отметив, что развитие этой сферы может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в республике. О том, как в Казахстане внедряется технология ИИ и какие возможности открывает для страны, рассказал генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.