Фото: instagram.com/arulat_mukhametkali/
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Чемпионом мира в nail-индустрии стал казахстанский школьник

15-летний мастер маникюра из города Экибастуза Арулат Мухаметкали стал чемпионом мира в nail-индустрии, сообщает Kazpravda.kz.

Чемпионат мира по моделированию и дизайну ногтей проходил 22-25 октября в городе Москве. Юный казахстанец отправил туда свою работу и обогнал всех своих конкурентов.

«Друзья, поздравьте меня, я стал чемпионом мира в nail-индустрии в своей категории. Я счастлив, бессонные ночи не прошли даром», – поделился эмоциями подросток.

После громкой победы Арулат поблагодарил за поддержку своего наставника, акимов Павлодарской области и Экибастуза.

К слову, аким области Абылкаир Скаков оставил комментарий под постом: «Құттықтаймын! Мықтысың! Новых высот, побед и целей».

Отметим, что Арулат Мухаметкали воспитывается в многодетной семье. Когда-то он начал делать маникюр, чтобы помочь с лечением брата.

В 2022 году Арулат вместе с 12-летним братом открыл студию красоты. Несмотря на юный возраст, подросток уже отметился победами в ряде международных соревнований.

«Каждый чемпионат дает мне возможность работать над собой и идти вперед. Спасибо моим родителям, что всегда рядом и всегда поддерживают любую мою идею», – отметил мальчик.

 

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