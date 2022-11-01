Чемпионы из Рио-де-Жанейро

В Гуаякиле (Эквадор) состоялся финальный матч Кубка Либертадорес-2022, где сильнейшим клубом Латинской Америки стал неподражаемый «Фламенго».

Время от времени обзоры о европейском футболе мы разбавляем новос­тями из других точек планеты. В этот раз главным событием в этом виде спорта в мире стал финальный поединок самого престижного клубного турнира Южной Америки. Это был 63-й розыгрыш Кубка Либертадорес под эгидой ­КОНМЕБОЛ (организация, управляющая футболом на этом континенте). Финальная встреча состоялась на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» (более известный у нас, как «Монументаль Банко Пичинча») в Гуаякиле, вмещающем 57 267 зрителей.

Мы уже сообщали, что в финал главного турнира Южной Америки пробились сразу две бразильские команды. Это «Атлетико Паранаэнсе» из Куритибы, еще в августе и сентябре по сумме двух встреч оказавшийся сильнее в полуфинале своих земляков – «Палмейрас» из Сан-Паулу (игры завершились со счетом 1:0 и 2:2). А также «Фламенго» из Рио-де-Жанейро, дважды обыгравший аргентинский «Велес Сарсфилд» из Буэнос-Айреса (4:0 и 2:1).

Все, конечно же, ждали невероятной развязки. И она случилась на 43-й минуте, почти в самой концовке первого тайма, когда за вторую желтую карточку был удален защитник «Атлетико Паранаэнсе» Педро Энрике. Численным преимуществом «Фламенго» воспользовался еще до перерыва, когда на 4-й компенсированной минуте нападающий Габриэл поразил ворота голкипера Бенто ударом с вратарской линии после передачи полузащитника Эвертона Рибейро. Больше голов забито не было, и клуб из Рио-де-Жанейро таким образом в третий раз в своей истории завоевал Кубок Либертадорес (до этого – в 1981 и 2019 годах).

Стоит отметить, что уже четвертый год подряд в финале играли только бразильские коман­ды. Теперь победитель турнира примет участие в клубном чемпионате мира-2022 и Рекопе (аналог европейского Суперкубка) Южной Америки-2023.

Теперь вернемся к футболу Старого Света, где казахстанские команды хоть и числятся, но успехами не радуют, а потому нашим болельщикам чаще приходится болеть за европейских грандов. И начнем по традиции с главного турнира континента – Лиги чемпионов УЕФА.

В группе А вслед за итальянским «Наполи» в полуфинал пробился и английский «Ливерпуль». Неаполитанцы разгромили шотландский «Рейнджерс» со счетом 3:0, а «скаузеры» были сильнее нидерландского «Аякса» – 3:0.

В группе В просто отлично выступил чемпион Бельгии «Брюге», хоть и проигравший португальскому «Порту» – 0:4, но впервые в истории вышедший в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Кстати, португальцы также прошли дальше, обойдя по очкам испанский «Атлетико» и немецкий «Байер», которые в этот раз сыгра­ли между собой вничью – 2:2.

В группе С первое место заняла немецкая «Бавария», которая в предпоследнем туре на выезде разгромила испанскую «Барселону» – 3:0. В 1⁄8 турнира прошел и итальянский «Интер», камня на камне не оставивший от чешской «Виктории Пльзень» – 4:0.

Самая запутанная ситуация в группе D, где все четыре команды имеют возможность выйти в следующий тур. Так, у английского «Тоттенхэма» сейчас 8 очков после ничьей с португальским «Спортингом» (у которого 7 очков) – 1:1. И 7 очков у немецкого «Айнтрахта», победившего французский «Марсель» (у него 6 очков) со счетом 2:1.

По итогам 5-го тура в плей-офф из группы Е пробился английский «Челси», обыгравший австрийский «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2:0. Здесь же итальянский «Милан» оказался сильнее хорватского «Динамо» – 4:0. Компанию лондонским «аристократам» после последнего тура могут составить все оставшиеся команды – шансы у них еще есть.

В группе F испанский «Реал» обеспечил себе место в 1⁄8 финала еще в прошлом туре, а в этот раз он уступил немецкому «РБ Лейпциг» со счетом 2:3. На второе место здесь, помимо команды из Германии, претендует и украинский «Шахтер», который разошелся с миром с шотландским «Селтиком» – 1:1. Кстати, британцы свой шанс упустили.

В группе G все уже понятно. Английский «Манчестер Сити» вышел в 1⁄8 финала с первого места, сыграв вничью с немецкой «Боруссией», ставшей второй – 0:0. А третьей здесь осталась испанская «Севилья», которая хоть и победила датский «Копенгаген» – 3:0, но обойти команду из Германии не сможет.

И, наконец, в группе Н французский «ПСЖ» и португальская «Бенфика» гарантировали себе место в плей-офф. Парижские «принцы» разгромили израильский «Маккаби» со счетом 7:2, а португальцы оказались сильнее итальянского «Ювентуса» – 3:2.

Во втором по значимости тур­нире ­Старого Света – Лиге Европы УЕФА также осталось провести лишь по одной встрече во всех восьми группах (по четыре команды в каждой). Не будем утомлять читателей перечислением всех результатов (все-таки это не Лига чемпио­нов), а лишь назовем четырех счастливчиков (это поистине сильные ­команды), которые могут настраи­ваться на поединки в 1⁄8 финала. Это испанский «Бетис», выигравший группу С, бельгийский «Юнион», ставший недосягаемым для всех в группе D, немецкий «Фрайбург» – победитель группы G и венгерский «Ференцварош», который уже никто не сможет обойти в группе Н.

Возможно, не все поняли, почему так произошло, а потому пояс­ним. Все дело в том, что в Лиге Европы новый формат. В 1⁄8 финала проходят лишь те команды, которые заняли первые места в своих группах; в 1⁄16 сыграют команды, пришедшие к финишу вторыми, и к ним присоединятся клубы, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Кому-то этот вариант не понравится, так как из главного турнира выпали и попали в Лигу Европы такие, например, сильные клубы как «Барселона» и «Севилья»!

И несколько слов о третьем по силе клубном первенстве континента – Лиге конференций УЕФА. Здесь также осталось провести по одному поединку в восьми группах, которые пройдут уже на этой неделе.

В группе А два лидера – турецкий «Истанбул Башакшехир» и итальянская «Фиорентина», у которых по 10 очков. 15 – у английского «Вест Хэм Юнайтед» в группе В, 13 – у испанского «Вильяреала» в группе С. В группе D с 8 очками лидируют французская «Ницца» и сербский «Партизан». В группе Е 12 очков у нидерландского «АЗ Алкмаар», а в группе F 13 очков у шведского «Юргордена». В группе G с 10 очками лидирует турецкий «Сивасспор», а группе Н по 8 очков у словацкого «Слована» и швейцарского «Базеля».

Топ-5 лучших национальных первенств ­Европы начнем с лучшего чемпионата не только континен­та, но и всего ми­ра – английской Пермьер-лиги. Здесь по-прежнему лидерство остается за столичным «Арсеналом». В воскресенье «канониры» принимали дома «Ноттингем Форест» и, разгромив его со счетом 5:0, набрали уже 31 очко. На втором месте с 29 очками располагается «Манчестер Сити», в субботу на выезде обыгравший «Лестер Сити» со счетом 1:0, а тройку лидеров с 26 очками замыкает лондонский «Тоттенхэм Хотспур», в этот же день в гостях победивший «Борнмут» – 3:2.

В испанской Примере лидер первенства мад­ридский «Реал» в последний день ушедшей недели неожиданно дома не смог обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Жирону» – 1:1. Однако «Королевский клуб» продолжает оставаться на первом месте с 32 очками.

Вплотную к мадридцам подобралась «Барселона». Каталонцы на выезде обыграли «Валенсию» со счетом 1:0, и теперь у них в активе 31 очко. По 23 очка набрали делящие третью позицию в чемпионате столичный «Атлетико» (проигравший в гостях «Кадису» – 2:3) и «Бетис» из Севильи (обыгравший на выезде «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяня со счетом 2:0).

Поговорим об итальянской серии А. В последнее время все больше ходит слухов о том, что в этот чемпио­нат может «перебраться» лидер сборной Казахстана и игрок российского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Так ли это, узнаем, надеюсь, очень скоро. А пока в национальном первенстве этой страны лидирует неаполитанский «Наполи». В последнем туре «Маленькие ослики» из Неа­поля принимали у себя «Сассуо­ло» и, разгромив его со счетом 4:0, набрали 32 очка.

На втором месте с 27 очками «Аталанта» из Бергамо, которая в воскресный день в гостях ­обыграла «Эмполи» – 2:0. А тройку лидеров с 26 очками замыкает «Милан», уступивший на выезде туринскому «Торино» со счетом 1:2.

В Германии в лидерах ходит берлинский «Унион», в воскресенье дома обыгравший «Боруссию» из Менхенгладбаха – 2:1 и набравший 26 очков. Вслед за ним идет мюнхенская «Бавария» с 25 очками, в субботу на своей арене разгромившая «Майнц» со счетом 6:2. И на третьем месте в турнирной таблице с 24 очками располагается «Фрайбург», в ночь на понедельник (по времени Астаны) в гостях победивший «Шальке-04» из Гельзенкирхена со счетом 2:0.

А во Франции бессменно лидирует столичный «ПСЖ», который, решив в очередном туре хоть как-то развлечь болельщиков, дома устроил «перестрелку» со скромным «Труа», вырвав у него победу со счетом 4:3. После этой игры парижские «принцы» набрали 35-е очко в чемпионате.

На втором месте с 30 очками идет «Ланс», дома разгромивший «Тулузу» – 3:0. А третье место делят две команды, набравшие по 27 очков: это «Ренн», на своем поле обыгравший «Монпелье» – 3:0, и «Лорьян», на глазах своих болельщиков уступивший «Ницце» – 1:2.