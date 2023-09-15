Черный список коррупционеров откроют в Казахстане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Предполагается, что это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба сообщила о планах ввести публичный реестр коррупционеров, который будет включать все данные осужденных за коррупцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность, считают в агентстве. Там предлагают усилить ответственность юрлиц за совершение коррупционных правонарушений.

Сообщается, что в парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.

Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.

Предполагается, что эти законодательные изменения внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. 

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