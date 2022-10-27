Четыре кредита оформила на подругу детства жительница Акмолинской области

Жительница Акмолинской области тайно оформила на подругу четыре кредита. Полицейские начали расследование по факту мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Неприятный инцидент произошел у жительницы одного из сел Бурабайского района. Желая оказать финансовую помощь подруге детства, акмолинка стала жертвой мошеннических махинаций с ее стороны.

Заявление в местный отдел полиции поступило вчера, 26 октября.

Как следует из показаний 24-летней заявительницы, в ноябре прошлого года, по просьбе своей знакомой она оформила кредит и отдала ей в долг деньги. Однако, в течение года, имея свободный доступ к мобильному приложению потерпевшей, подруга тайно оформила на ее имя еще 4 кредита. Таким образом ущерб составил более 700 тысяч тенге.

Об имеющихся обязательствах перед банком заявительница узнала лишь после того, как все ее счета были заблокированы.

По обращению акмолинки, полицейские начали досудебное производство по ст. 190 ч.2 УК РК "Мошенничество".

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в полиции.