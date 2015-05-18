Чиновника в ВКО подозревают в попытке организации коррупционной схемы
Заместитель акима Зыряновского района Восточно-Казахстанской области подозревается в том, что обещал предпринимателю вместо погашения долга победу в тендере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Все началось с ремонта в казенной квартире, который был проведен еще в 2013 году. Тогда аким Зыряновского района Ермак Салимов нанял подрядчика для ремонта государственной квартиры, в которой проживал. Работы обошлись в 2 млн 400 тыс. тенге. Большую часть Салимов заплатил из личных средств, а 600 тысяч остался должен.
Со слов руководителя фирмы-подрядчика, он обратился в акимат с просьбой выплатить долг, на что заместитель акима района Оралбек Нурмухан якобы предложил ему взамен гарантированную победу в одном из тендеров. Директор фирмы обратился в правоохранительные органы. Ситуацию рассмотрели на дисциплинарном совете.
В итоге дисциплинарное производство в отношении Ермака Салимова было прекращено за истечением срока давности, а в отношении Нурмухана была вынесена рекомендация понизить чиновника в должности. А в случае отсутствия вакантного места вынести предупреждение о неполном служебном соответствии.
"Необходимо попросить акима области о том, чтобы он взял эту ситуацию под личный контроль. Также надо проконтролировать, чтобы чиновники вернули деньги предпринимателю", – заявил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции региона Токтамыс Жумагулов.
Сейчас областная прокуратура проводит проверку по факту коррупционного нарушения.