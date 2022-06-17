Чиновники ответят на любой вопрос

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Сара Талан

Молодежь госорганов Актюбинской области состязалась в знании государственного языка, истории страны и ономастики родного края.

Организатором интеллектуального конкурса «Талап. Еңбек. Терең ой» выступило управление по развитию языков, на приглашение откликнулись 25 специа­листов акиматов области и областного центра, их коллеги из районов, а также представители региональных инспекций и департаментов.

В отборочном туре им требовалось в течение минуты перевести с русского языка 20 терминов, с которыми приходится сталкиваться ежедневно в работе. Вот лишь несколько таких пар: транскрипция – дыбыстаңба, ходатайство – қолдаухат, баланс – теңгерім, замыкание – тұйықталу, консолидация – топтастыру, контекст – мәнмәтін, целевой – нысаналы, платформа – тұғырнама, аналоговые данные – ұқсас деректер, служебная записка – қызметтік хат.

– Цель конкурса – не только выявить уровень знания и владения государственным языком, поднять его престиж, но и дать возможность проявить ваши самые лучшие качества, ваш кругозор. Образованность –большой потенциал. Государственные служащие могут добиться успеха только тогда, когда они развиваются, совершенствуются, – приветствовал руководитель управления по развитию языков Медет Искаков тех, кто набрал наибольшее количество баллов в отборочном туре.

На победу претендовали 15 человек, которым предстояло пройти три этапа конкурса. Для ответа на простой, казалось бы, вопрос «Знаете ли вы?», им пришлось хорошенько поднапрячься, чтобы вспомнить школьную программу, а затем и лекции студенческой поры. К примеру, припомнить, что самая низкая точка Казахстана – впадина Карагие на Мангышлаке, что самый сухой материк на Земле – это Австралия, на две трети состоящая из пустыни. На втором этапе от географии переш­ли к истории родины. Одно из заданий напомнило, что 2007-й в Казахстане был объявлен Годом казахского языка.

Самым ответственным можно назвать последний этап, где нужно было проявить знания по региональной ономастике. Актюбинцам есть чем гордиться. По фотографиям госслужащие угадывали достопримечательности и исторические места, куда стремятся туристы со всего мира. Легко узнавались геологический разрез Айдырлыаша, метеоритный кратер Жаманшин, гора Акбота-Саникбай, мавзолеи Абат Байтак, Кобланды-батыра и другие. Но надо было не просто узнать объект, а рассказать о нем за полминуты!

В итоге жюри признало самым эрудированным главного специа­листа департамента Агентства РК по противодействию коррупции Максата Абекенова. Второе место присуждено ведущему специалисту областной ревизионной комиссии Айбару Оразалину. Третьего места удостоилась главный специалист областного управления цифровых технологий Айдана Кудайбергенова.

– О конкурсе нам сообщили месяц назад, я готовилась к нему. Государственный язык все еще нуждается в пропаганде, укреп­лении позиций, поэтому такие конкурсы необходимы. Для меня интеллектуальное состязание дало возможность показать свой уровень подготовленности. К большой радости, удалось достойно защитить честь родного управления, – поделилась девушка.

Были и специальные призы. Председатель областного филиала международного общест­ва «Қазақ тілі» Роман Рахиев вручил один из них главному специалис­ту отдела внутренней политики Хромтауского района Асхату Арыс­танбаеву. Два других получили главный специалист аппарата акима Байганинского района Бекжан Корпебаев и главный специалист отдела культуры и развития языков города Актобе Жазира Бакытжанова.

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