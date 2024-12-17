Численность снежных барсов выросла вдвое в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане удалось увеличить численность снежных барсов до порядка 180 особей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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Он отметил, что в республике предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежных барсов, на ключевых участках обитания созданы особо-охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га, сейчас порядка 70% мест обитания барсов защищены.

Активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. Проведено мечение 11 особей барсов спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо-охраняемых природных территорий.

«Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в 2 раза и довести до порядка 180 особей. Работа по сохранению вида продолжается, активно развивается трансграничное и международное сотрудничество», — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.