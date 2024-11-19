Что сдерживает развитие машиностроения?

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Ербол Тишкамбаев

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов и общественностью Костанайской области

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Повестка дня охватывала вопросы реализации поручений Главы государства и новые направления совместной работы Сената с маслихатами по содействию развитию потенциала регионов. Председатель палаты также принял участие в работе «круглого стола», в ходе которого были обсуждены законодательные основы развития машиностроения, и встретился с коллективами чугунолитейного, автомобильного заводов и других крупных промышленных предприятий региона.

Приветствуя участников «круг­лого стола», посвященного вопросам развития машиностроительной отрасли, Маулен Ашимбаев отметил, что Глава государства поставил амбициозную задачу по обеспечению качественного экономического роста в стране. В этом контексте обрабатывающей промышленности, в частности машинострое­нию как сектору высокого передела и с высокой добавленной стоимостью, отводится особая роль. В связи с этим в ходе заседания было указано на ряд проблем, над решением которых необходимо сосредоточиться в первую очередь и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Среди них – отсутствие доступного долгосрочного финансирования, дороговизна сырья, импортозависимость, внедрение новых технологий в производство и другие актуальные задачи.

– Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроительной отрасли и не позволяет в полной мере реализовать ее потенциал. Это важно для инвестирования в модернизацию оборудования, внедрения новых технологий и расширения линейки выпус­каемой продукций. Еще одна проблема – дороговизна и ограниченность поставляемого сырья: алюминия, цинка, меди и свинца, перечень которых необходимо расширять. Также ряд компаний предпочитают закупать импортное оборудование и технику, что приводит к оттоку капитала из страны и сдерживает развитие собственных производственных мощнос­тей. Для решения этих проблем рассматриваем вопрос внесения дополнений в законы страны. Важно реализовать меры как по повышению качества и конкурентоспособности отечест­венной продукции, так и по совершенст­вованию системы закупок, а также активному продвижению казахстанских товаров на внутреннем рынке, – отметил спикер палаты и напомнил, что при Сенате действует специальная рабочая группа, в рамках которой идеи и предложения по стимулированию развития отечественного машиностроения внимательно изучаются и будут учтены при разработке соответствующего закона.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и общественностью региона Маулен Ашимбаев отметил промышленный потенциал Костанайской области и выразил готовность депутатов Сената на законодательном уровне оказать поддержку в его реализации. В частности, речь шла о поддерж­ке проектов, нацеленных на наращивание промышленного, индустриального производства и развитие аграрного сектора.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул важность развития новых точек роста в регионах. Костанайская область обладает значительным промышленным потенциалом, в том числе в горнодобывающей и машинострои­тельной отраслях. В регионе успешно реализуются многие важные индустриальные проекты. Аграрии Костанайской области вносят значительный вклад в обеспечение продовольст­венной безопасности страны и достижение высоких урожаев зерновых. Со стороны Сената Парламента в предстоящий период будем продолжать оказывать поддерж­ку дальнейшему развитию области, – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Наряду с этим акцент был сделан на важности укрепления взаимодействия депутатов всех уровней для обеспечения эффективной реализации инициатив, озвученных Президентом страны на втором респуб­ликанском форуме депутатов маслихатов. Маулен Ашимбаев призвал коллег активнее принимать участие в законодательной работе Парламента и выработке концептуальных предложений для решения тех или иных воп­росов регионов. Так, он напомнил, что в текущей сессии депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным и Водным кодексами, а также над новым законом о банках и Цифровым кодексом.

– Необходимо более активное участие маслихатов в обсуж­дении и разработке законодательных норм, в частности по налоговому законодательству. При этом налоговая политика должна стать эффективным инструментом решения социальных проблем и стимулирования экономического роста. Наша задача – создать сбалансированное налоговое законодательство, которое в том числе учитывает интересы участников аграрного сектора, способствует их развитию и поддерживает их вклад в продовольственную безопасность. Кроме того, как подчеркнул Президент страны, маслихаты должны стать центром формирования новой волны публичных политиков, способных эффективно решать задачи, стоящие перед регионами. Поэтому будем совместно активно работать в рамках этих и других направлений, способствуя повышению благосостояния граждан и решению проблем регионов, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В рамках поездки председатель Сената ознакомился с ходом строительства завода по производству автомобилей KIA, посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ», предприятия «СарыаркаАвтоПром» и AGROMASH.

Сенаторы также встретились с воспитанниками SMART-цент­ра для детей IQostanay, где в настоя­щее время дополнительное образование получают около 2 тыс. учащихся. Здесь функцио­нируют 24 кружка и действуют оснащенные современными технологическими средствами кабинеты киберспорта, инженерии, авиамоделирования, а также химическая и физическая лаборатории, лаборатория возобновляемых источников энергии, актовый, учебный и хореографический залы.

#Сенат #Костанайская область #машиностроение #заводы

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