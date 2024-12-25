Творческая интеллигенция региона – писатели, поэты, историки, краеведы, артисты, музыканты, композиторы, художники, библиотекари, музейщики – из года в год под эгидой областного отделения Ассамблеи народа Казахстана и литературного объединения «Звено Алтая» проводят мероприятия во всех городах и районах области. На счету этого духовного каравана сот­ни поэтических конкурсов, литературных чтений, музыкально-литературных гостиных, встреч с молодежью.

Имена писателей востока широко известны в стране и мире: Абай, Шакарим, Георгий Гребенщиков, Мухтар Ауэзов, Анатолий Иванов, Павел Васильев, Серик Габдуллин, Оралхан Бокей, Евгений Курдаков... Как отметил руководитель Комитета по культуре и духовному согласию при Общественном совете ВКО, литератор Геннадий Пуссеп, где бы ни гостил их «караван», оставляет в местных библиотеках книги, картины и музыкальные произведения региональных авторов.

– Фишкой нашего региона стали литературные чтения, – рассказал общественник. – В Уланском районе проходят Габдуллинские чтения, в Риддере – Немцевские и Первушинские, в Алтае – фестиваль «Золотой Тургусун», в Зайсанском районе – Васильевские, в Шемонаихинском – Ивановские и Гребенщиковские.

Литературная жизнь по-прежнему кипит в Восточном Казахстане. Как отметил Геннадий Николаевич, главная черта настоя­щего писателя и поэта – чувствовать нерв времени, создавать красоту, воспевать лучшие качества человека. И никто не отменял воспитательную роль слова.

Два года назад такую миссию взял на себя журнал «Алтай изум­рудный», публикующий произведения мэтров и начинающих авторов. Концепцией каждого номера является, по сути, идея «Адал азамат» – «Ответственный гражданин»: приглашение к справедливости, честности, согласию, ответственности и заслон коррупции, насилию, обману, криминалу. Названия рубрик говорят сами за себя: «Солнечный круг», «Проба пера», «В дружбе и согласии», «Люди, годы, жизнь»...

Важнейшим направлением издания является краеведение, дающее исторический мате­риал для пополнения школьных программ. В одном из номеров свет увидела, например, статья известного в регионе краеведа Алдияра Аубакирова с фактами и гипотезами о возможном родовом гнезде Чингисхана в месте впадения Бухтармы в Иртыш. Такие материалы дразнят любопытство, подогревают интерес к истории, географии, работают на туризм.

А еще исследователь ведет гигантскую кропотливую работу в архивах, восстанавливая имена жертв сталинских репрессий.

В этом году благодаря найденным сведениям в районе Улкен Нарын установили табличку с именами более чем полусотни реабилитированных местных жителей. Со временем такие списки появятся в каждом городе региона, в каждом районе.

– В этом году один номер «Алтая изумрудного» мы целиком посвятили замечательному орнитологу, натуралисту, краеведу Борису Щербакову, – пояснил Геннадий Николаевич. – Не знаю, кто мог бы сделать больше, чем он, для воспитания ответственного, бережного отношения к природе.

Многие годы ученый руководил станцией юных натуралистов, а затем экобиоцентром. Рядом с ним тысячи подростков учились, как сейчас говорят, «зеленому» сознанию. Он и сейчас остается примером патриотизма, скромности, порядочности, трудолюбия. По инициативе ученого создан ряд особо охра­няемых природных территорий. У него издано почти полсотни книг, и каждая – о любви и бережном отношении к родной земле. У степи, по Щербакову, вообще сакральная роль. По его мнению, это та центростремительная сила, которая разбудила в свое время философскую поэтику в Абае, Чехове, Шакариме, Паустовском, Мухтаре Ауэзове.

В 2023 году в ходе работы над периодичес­ким журналом творческий коллектив одно­временно подготовил 30-томник «Избранная лирика Востока». Серия уже пополнила фонды школьных библиотек области. На очереди – новый выпуск прозы и поэзии авторов, для которых Восточный Казахстан – малая родина. Он также будет передан в книжные хранилища школ и сельских домов культуры.

– Мы очень много работаем со школьниками и студентами, – отметил литератор. – Невозможно посчитать, сколько организовано творческих конкурсов, где дети читают произведения на казахском, русском, английском языках, сколько проведено выставок рисунков, музейных экскурсий, экспедиций по родным местам. Говорят, миссия настоящего творца – быть камертоном свое­го времени. Мы рассказываем молодым людям о лучших примерах из прошлого и настоящего. Хотим видеть их созидателями и патриотами.