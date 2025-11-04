Три года назад он вернулся в родную школу № 34 с физико-математичес­ким уклоном в качестве педагога. Правда, до седьмого класса наш герой учился в гуманитарной школе, углубленно изучал французский, английский языки, но в какой-то момент решил серьезно учить математику, а поворотным моментом стала... заслуженная тройка.

– Тогда я осознал, что знания у меня сырые, и захотел разобраться, восполнить пробелы. Помню, что приложил много усилий, чтобы поступить в школу № 34, а затем постепенно втянулся в учебу. Мне повезло с учительницей. Она не только объясняла предмет, но и учила получать удовольствие от процесса решения задач, именно это и увлекло меня, – вспоминает­ Евгений.

Теперь эту радость понимания он старается передать своим ученикам. Его принцип – не просто учить математике, а видеть в формулах жизнь, в цифрах – логику, а в задачах – возможность развивать мышление.

После школы Евгений поступил на факультет радиотехники, электроники и телекоммуникаций КазНУ им. аль-Фараби. Уже к третьему курсу понял, что с выбором он ошибся. И тогда начал подрабатывать репетитором. Переломным моментом стал СОVID-19, когда его аудитория увеличилась в разы. Мир перешел на дистанционку, появились онлайн-платформы, и это стало мощным толчком для развития образования. Евгений решил стать настоя­щим учителем и поступил в магистратуру КазНПУ им. Абая на специальность «Педагогика и методика преподавания математики».

По его мнению, дистанционное обучение не хуже офлайна, если правильно использовать инструменты – игры, записи уроков, интерактивные задания. Ведь в классе ребенок не может пересмотреть объяснение, а онлайн может. Это огромный плюс, поэтому он за сочетание онлайн- и офлайн-уроков.

Сегодня учителя знают не только в школе, но и далеко за ее пределами. Евгений Солоницын – один из самых популярных молодых педагогов Казахстана в социальных сетях. Его видео «Что такое синус?» посмот­рели более четырех миллионов человек, он получил 140 000 лайков, а комментарии под ним словно коллективное признание: «Наконец-то стало понятно, зачем это нужно!» Евгений вспоминает, что все начиналось с блога, который он завел по совету учеников. Сначала выкладывал обычные задачи: интегралы, уравнения, но это было интересно лишь узкому кругу лиц.

– Я понял, что людям важнее понять смысл, а не только формулы. Даже взрослые, окончившие школу 20 лет назад, пишут: «А зачем мы тогда это учили?» И правда, в школе часто говорят, что это может пригодиться в жизни, но как именно – никто не объясняет. Я стал искать другой подход, – рассказывает собеседник.

Свои уроки Евгений всегда начинает с вопроса: «Зачем это нужно?» По его словам, иногда тема как алфавит, база для следующего шага, поэтому важно объяс­нить, что без нее невозможно двигаться дальше, что теория – это тоже часть прак­тики. Учитель убежден, что треть тем можно напрямую связать с жизнью, а остальное – это фундамент, без которого нельзя строить дом.

– Ученикам важно понимать смысл, а не просто запоминать формулы. Когда видишь связь с жизнью, это уже не просто математика, а некое открытие, – рассуждает он.

На практике он реализовывает еще один современный принцип межпредметных связей между физикой, химией и математикой. Вместе с коллегами, физиком Хайдаром Мурзахметовым и химиком Уланом Усеновым, они создали трио молодых учителей-блогеров. Улан сочиняет песни о химии, Хайдар превращает уроки физики в творческие эксперименты, а Евгений показывает, как математика объединяет все науки. Педагоги убеждены, что, делясь опытом через социальные сети, они не просто передают знания, а вдохновляют учеников и коллег.

По словам Евгения, задача педагога не ограничивается объяснением темы – важно зажечь искру интереса. Пусть ребенок увидит короткий ролик, но если после этого придет в школу и попросит рассказать подробнее – это уже победа. Создание таких видео – процесс творческий и разный по сложности. Простые ролики, где он объяс­няет материал и пишет на доске, занимают­ около часа. Но если тема сложная, как недавний выпуск по оптике, то на съемку и монтаж уходит до шести часов. Иногда результат не устраивает, и тогда видео отправляется на доработку. Главное, чтобы все выглядело живо и искренне. К слову, аудитория его канала давно вышла даже за рамки страны. Среди его подписчиков – представители стран СНГ, Германии, США, Израиля.

Обсуждая роль современного учителя, он отметил, что это человек, умеющий говорить с детьми на одном языке. Сегодняшние школьники живут в цифровом пространстве, и если хочешь их заинтересовать, нужно идти туда, где они существуют, но делать это искренне и с любовью. Поэтому для него важно строить с ребятами доверительные отношения. Иногда он видит, что обычно внимательный ученик ходит понурый, подходит к нему, спрашивает, поддерживает. Это тоже часть профессии – быть чутким, замечать, когда ребенку просто нужна поддержка.

К слову, Евгений не сторонник строгости и предпочитает разумную свободу. С учениками он дружит и вне школы. Часто водит их в горы без всяких обязательств, просто по желанию. На природе они говорят не только о математике, но и о жизни, а ученики помогают друг другу, делятся едой, разговаривают по душам. После таких походов, признается он, в классе становится тише, дружнее, теплее. Собеседник полагает, что учитель XXI века должен быть не только педагогом, но и человеком, который умеет говорить с детьми на одном языке, находить ту самую «среднюю волну», чтобы достучаться до каждого.

При этом собеседник отметил немаловажный плюс, который появился в работе педагога. Их освободили от бумажной рутины, а календарные планы, дневники, проверка заданий – в разумных пределах. Благодаря этому остается время на твор­чество и внеклассную жизнь, что позволяет сделать образование более качественным и современным. Но вряд ли ИИ заменит живого учителя. Ведь урок – это не просто передача знаний, а живое общение, энергия и личный пример.