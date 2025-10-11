Лауреат премии Союза журналистов Казахстана, академик Академии журналистики РК, обладатель именного диплома «Известий» – «Лучший региональный редактор», автор более тысячи статей и книги «Роман под названием «Жизнь», один из самых титулованных и известных журналистов «Казахстанской правды» Елена Федоровна Брусиловская сегодня отмечает юбилей. О ее творческом пути, о том, как она пришла в журналистику и о многом другом наша беседа.
– Вы замечательный стилист и логик в своих очерках, статьях, интервью. Насколько родовые гены и чьи больше повлияли на Ваш выбор профессии, на Вашу нескончаемую с годами любознательность и дотошность в разработке той или иной темы? И кого Вы считаете своими учителями в профессии и жизни?
– Мои родители были филологами, прекрасным преподавателем литературы была и моя тетя – младшая мамина сестра, поэтому и мне все уже было предначертано свыше. И хотя я после школы, которую окончила с золотой медалью, думала идти на физфак, чтобы стать астрономом – меня всегда манило небо, на семейном совете было решено – только филфак. Кстати сказать, когда я поступала в КазГУ, конкурс на этот факультет был огромный – 10 человек на место! Окончила университет с красным дипломом, и меня направили работать в Кокчетавский пединститут, там я читала лекции по русской литературе на очном и заочном отделениях, вела практикумы по русскому языку.
Как видите, все это далеко от журналистики, о которой, если честно, я и не помышляла. Планировала заняться наукой, меня намеревались направить в аспирантуру МГУ. Но тут в судьбу вмешалась личная жизнь – я вышла замуж, и мне пришлось выбирать между наукой и семьей. Так я вновь оказалась в Алма-Ате, потому что муж еще учился в нашем политехе, потом родилась дочь… И однажды, когда были в гостях у подруги, муж которой работал на Гостелерадио, зашел разговор о журналистике – дескать, интересная профессия, да и платят побольше, чем в школе и институте. Еще я узнала, что есть вакансия в «Последних известиях» Казахского радио. Так журналистика вошла в мою жизнь, открыв передо мною все ее безграничные возможности. Я заново узнавала не только свой город, но и страну, командировки дарили новые встречи, новые впечатления. А почти десятилетняя работа в «Последних известиях» научила ценить время, работать очень оперативно, понимать силу слова.
Позже я стала заведовать отделом общественно-политического вещания Гостелерадио КазССР, за серию передач о Великой Отечественной войне мне была присуждена премия Союза журналистов. После развала Союза и краха Гостелерадио я работала в газете «Аргументы и факты – Казахстан», поначалу была там политическим обозревателем, но писала и о науке, здравоохранении, социальных проблемах, культуре…
Не менее интересной была работа в газете «Известия-Казахстан», где я руководила редакцией. Похвастаюсь: когда в Москве отмечали 80-летие «Известий», мне единственной из всех региональных редакторов был вручен именной диплом – «Лучший региональный редактор», что было приятной неожиданностью.
– Впечатляющий журналистский путь, Елена Федоровна. А как Вы попали в редакцию главной газеты страны – «Казахстанской правды»? И как Вы объясняете эти «странные сближения» пера и микрофона в своей журналистской судьбе?
– В «Казахстанскую правду» я попала в начале 2000-х с легкой руки Олега Квятковского, который незадолго до этого стал руководителем газеты. В то время у меня был черный период: ушел из жизни отец, с которым у меня были очень близкие и теплые отношения, плюс ко всему из-за смены хозяев разваливалась газета «Столичная жизнь», где я была главным редактором. Тогда мне казалось, что мир рушится. Я уволилась с работы и на несколько месяцев просто ушла в себя.
И когда я уже не ждала ничего хорошего, неожиданно раздался звонок Олега Квятковского, который и предложил мне возглавить алматинский корпункт. Можно сказать, что «Казахстанская правда» вернула меня к жизни. Начался новый этап в моей журналистской биографии. Тогда в газете появилась «толстушка», пятничный, более объемный номер, куда можно было писать не только официальные материалы, но статьи «для души», поднимать интересные, как говорится, читабельные, темы. Возглавлял «толстушку» талантливый журналист Сергей Волков, к сожалению, рано ушедший из жизни, как и Олег Квятковский. С ними было интересно работать. Многие годы я вела в «толстушке» и авторскую колонку «Мозаика жизни», в которой писала буквально обо всем.
«Казправда» подарила мне возможность встречаться с такими знаковыми личностями, как Жорес Алферов, Евгений Примаков, Рой Медведев, брать у них интервью, а еще повидать мир, ведь, когда Казахстан обрел независимость, мы, журналисты, получили возможность выезжать в командировки не только по стране, но и за рубеж.
Что же касается «странных сближений», то микрофон дал мне понять непростую, но очень важную для каждого журналиста истину – не забывать о том, как наше слово отзовется. И я до сих пор придерживаюсь этого правила – мне необходимо получить отклик в душе читающего. Как справедливо отметил поэт: «Главное в мире – это не быть успокоенным». Журналист не имеет права быть равнодушным.
– Годы, когда Вы возглавляли алматинский корпункт, как мне кажется, были замечательными. В том числе и по общественной значимости его работы. Международный фронтовой клуб имени газеты «Казахстанская правда» поддержал дух ветеранов во времена, когда уже началось присваивание нашей победы в Великой Отечественной войне. Тогда же началась и серия ваших военных книг с Леонидом Гиршем?
– Да, тогда я познакомилась с Леонидом Юзефовичем Гиршем, участником войны, старейшим членом Ассамблеи народа Казахстана, очень интересным человеком. Именно он предложил выпустить книгу к 70-летию Победы, ее информационным спонсором стала газета «Казахстанская правда», в которой было помещено обращение к читателям с просьбой присылать статьи об участниках войны.
Леонид Гирш был не только автором этого важного проекта, но и консультантом трехтомника, который был настолько востребован, что через год был переиздан при финансовой помощи Фонда Первого Президента РК. А через пять лет, к 75-летию Победы, опять же по инициативе Гирша, в таком же составе мы выпустили еще два тома «Эхо далекой войны».
– Работаете ли Вы над собственной книгой, чтобы остались в ней Ваши герои, истории?
– В моем творческом активе уже более 10 книг, правда, большинство издано не под моей фамилией. Первая была выпущена еще 15 лет назад в библиотечке «Казахстанской правды», она называлась «Роман под названием «Жизнь», где собраны особо значимые мои статьи, опубликованные в газете. Потом были пять «военных» томов, о которых я говорила. Кроме того, в соавторстве с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко издана книга его воспоминаний «Во власти и в бизнесе». Вместе с Героем Социалистического Труда Верой Васильевной Сидоровой мы сделали книгу «Целина – судьба моя». Были и другие книги.
Сейчас в моем архиве уже, наверное, несколько сотен различных статей, хочу собрать лучшие под одну обложку, да все руки не доходят. А надо, потому что они о нас, о нашем прошлом и настоящем, о людях, которые делали историю.
– Елена Федоровна, что Вам нравится и не нравится в современной журналистике?
– Что мне в ней нравится? Наверное, молодость с ее бесшабашностью, которая с наивной смелостью берется за самые горячие темы, при этом не всегда понимая, куда и зачем лезет.
Сегодня у журналистики появилось много новых возможностей, о чем мы, романтики пера и листка бумаги, и мечтать не могли, ведь Интернет – это вселенная, надо только умело им пользоваться. А еще надо уметь отделять зерна от плевел, а это тоже приходит с опытом.
Что не нравится? Теряется чувство слова, порой тексты пишутся настолько коряво, что просто диву даешься. Любая публикация должна цеплять читателя, вызывая в нем отклик, а бездушные статьи с общими фразами, расхожими клише – это путь в никуда и не для кого. Хорошая журналистика всегда адресна, потому что подразумевает тот самый читательский отклик. Не случайно прессу называют четвертой властью, потому что она формирует общественное мнение. В этом не только основное назначение журналистики, но и огромная ответственность. И об этом не стоит забывать.