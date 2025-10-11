Лауреат премии Союза журналистов Казахстана, академик Академии журналистики РК, обладатель именного диплома «Извес­тий» – «Лучший региональный редактор», автор более тысячи статей и книги «Роман под названием «Жизнь», один из самых титулованных и известных журналистов «Казахстанской правды» Елена Федоровна Брусиловская сегодня отмечает юбилей. О ее творческом пути, о том, как она пришла в журналистику и о многом другом наша беседа.

фото Юрия Беккера

– Вы замечательный стилист и логик в своих очерках, статьях, интервью. Насколько родовые гены и чьи больше повлияли на Ваш выбор профессии, на Вашу нескончае­мую с годами любознательность и дотошность в разработке той или иной темы? И кого Вы считаете своими учителями в профессии и жизни?

– Мои родители были филологами, прекрасным преподавателем литературы была и моя тетя – младшая мамина сестра, поэтому и мне все уже было предначертано свыше. И хотя я после школы, которую окончила с золотой медалью, думала идти на физфак, чтобы стать астрономом – меня всегда манило небо, на семейном совете было решено – только филфак. Кстати сказать, когда я поступала в КазГУ, конкурс на этот факультет был огромный – 10 человек на место! Окончила университет с красным дипломом, и меня направили работать в Кокчетавский пединститут, там я читала лекции по русской литературе на очном и заочном отделениях, вела практикумы по русскому языку.

Как видите, все это далеко от журналистики, о которой, если честно, я и не помышляла. Планировала заняться наукой, меня намеревались направить в аспирантуру МГУ. Но тут в судьбу вмешалась личная жизнь – я вышла замуж, и мне пришлось выбирать между наукой и семьей. Так я вновь оказалась в Алма-Ате, потому что муж еще учился в нашем политехе, потом родилась дочь… И однажды, когда были в гостях у подруги, муж которой работал на Гостелерадио, зашел разговор о журналистике – дескать, интересная профессия, да и платят побольше, чем в школе и институте. Еще я узнала, что есть вакансия в «Последних известиях» Казахского радио. Так журналистика вошла в мою жизнь, открыв передо мною все ее безграничные возможности. Я заново узнавала не только свой город, но и страну, командировки дарили новые встречи, новые впечатления. А почти десятилетняя работа в «Последних известиях» научила ценить время, работать очень оперативно, понимать силу слова.

Позже я стала заведовать отделом общественно-политического вещания Гостелерадио КазССР, за серию передач о Великой Отечественной войне мне была присуждена премия Союза журналистов. После развала Союза и краха Гостелерадио я работала в газете «Аргументы и факты – Казахстан», поначалу была там политическим обозревателем, но писала и о науке, здравоохранении, социальных проблемах, культуре…

Не менее интересной была работа в газете «Известия-Казахстан», где я руководила редакцией. Похвастаюсь: когда в Москве отмечали 80-летие «Известий», мне единственной из всех региональных редакторов был вручен именной диплом – «Лучший региональный редактор», что было приятной неожиданностью.

– Впечатляющий журналистский путь, Елена Федоровна. А как Вы попали в редакцию главной газеты страны – «Казахстанской правды»? И как Вы объясняете эти «странные сближения» пера и микрофона в своей журналистской судьбе?

– В «Казахстанскую правду» я попала в начале 2000-х с легкой руки Олега­ Квятковского, который незадолго до этого стал руководителем газеты. В то время у меня был черный период: ушел из жизни отец, с которым у меня были очень близкие и теплые отношения, плюс ко всему из-за смены хозяев разваливалась газета «Столичная жизнь», где я была главным редактором. Тогда мне казалось, что мир рушится. Я уволилась с работы и на несколько месяцев просто ушла в себя.

И когда я уже не ждала ничего хорошего, неожиданно раздался звонок Олега Квятковского, который и предложил мне возглавить алматинский корпункт. Можно сказать, что «Казахстанская правда» вернула меня к жизни. Начался новый этап в моей журналистской биографии. Тогда в газете появилась «толстушка», пятничный, более объемный номер, куда можно было писать не только официальные материалы, но статьи «для души», поднимать интересные, как говорится, читабельные, темы. Возглавлял «толстушку» талант­ливый журналист Сергей Волков, к сожалению, рано ушедший из жизни, как и Олег Квятковский. С ними было интересно работать. Многие годы я вела в «толстушке» и авторскую колонку «Мозаика жизни», в которой писала буквально обо всем.

«Казправда» подарила мне возможность встречаться с такими знаковыми личностями, как Жорес Алферов, Евгений Примаков, Рой Медведев, брать у них интервью, а еще повидать мир, ведь, когда Казахстан обрел независимость, мы, журналисты, получили возможность выезжать в командировки не только по стране, но и за рубеж.

Что же касается «странных сближений», то микрофон дал мне понять непростую, но очень важную для каждого журналиста истину – не забывать о том, как наше слово отзовется. И я до сих пор придерживаюсь этого правила – мне необходимо получить отклик в душе читающего. Как справедливо отметил поэт: «Главное в мире – это не быть успокоенным». Журналист не имеет права быть равнодушным.

– Годы, когда Вы возглавляли алматинский корпункт, как мне кажется, были замечательными. В том числе и по общественной значимости его работы. Международный фронтовой клуб имени газеты «Казахстанская правда» поддержал дух ветеранов во времена, когда уже началось присваивание нашей победы в Великой Отечественной войне. Тогда же началась и серия ваших военных книг с Леонидом Гиршем?

– Да, тогда я познакомилась с Леонидом Юзефовичем Гиршем, участником войны, старейшим членом Ассамблеи народа Казахстана, очень интересным человеком. Именно он предложил выпустить книгу к 70-летию Победы, ее информационным спонсором стала газета «Казахстанская правда», в которой было помещено обращение к читателям с просьбой присылать статьи об участниках войны.

Леонид Гирш был не только автором этого важного проекта, но и консультантом трехтомника, который был настолько востребован, что через год был переиздан при финансовой помощи Фонда Первого Президента РК. А через пять лет, к 75-летию Победы, опять же по инициативе Гирша, в таком же составе мы выпустили еще два тома «Эхо далекой войны».

– Работаете ли Вы над собственной книгой, чтобы остались в ней Ваши герои, истории?

– В моем творческом активе уже более 10 книг, правда, большинство издано не под моей фамилией. Первая была выпущена еще 15 лет назад в библиотечке «Казахстанской правды», она называлась «Роман под названием «Жизнь», где собраны особо значимые мои статьи, опубликованные в газете. Потом были пять «военных» томов, о которых я говорила. Кроме того, в соавторстве с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко издана книга его воспоминаний «Во власти и в бизнесе». Вместе с Героем Социалистического Труда Верой Васильевной Сидоровой мы сделали книгу «Целина – судьба моя». Были и другие книги.

Сейчас в моем архиве уже, наверное, несколько сотен различных статей, хочу собрать лучшие под одну обложку, да все руки не доходят. А надо, потому что они о нас, о нашем прошлом и настоящем, о людях, которые делали историю.

– Елена Федоровна, что Вам нравится и не нравится в современной журналистике?

– Что мне в ней нравится? Наверное, молодость с ее бесшабашностью, которая с наивной смелостью берется за самые горячие темы, при этом не всегда понимая, куда и зачем лезет.

Сегодня у журналистики появилось много новых возможностей, о чем мы, романтики пера и листка бумаги, и мечтать не могли, ведь Интернет – это вселенная, надо только умело им пользоваться. А еще надо уметь отделять зерна от плевел, а это тоже приходит с опытом.

Что не нравится? Теряется чувство слова, порой тексты пишутся настолько коряво, что просто диву даешься. Любая публикация должна цеплять читателя, вызывая в нем отклик, а бездушные статьи с общими фразами, расхожими клише – это путь в никуда и не для кого. Хорошая журналистика всегда адресна, потому что подразумевает тот самый читательский отклик. Не случайно прессу называют четвертой властью, потому что она формирует общественное мнение. В этом не только основное назначение журналистики, но и огромная ответственность. И об этом не стоит забывать.