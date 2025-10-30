Тепло ее сердца – лекарство для людей

Адал Азамат
5
Руслан Исаков

Врач высшей категории Роза Абугалиева почти полвека посвятила медицине

Сотни благодарных пациентов, десятки учеников, ставших коллегами, поколения, выросшие под ее заботливым вниманием – таков результат большого пути Розы Абугалиевой.

Родилась она в селе Марьевка Северо-Казахстанской области.

– Мне было всего десять лет, когда мама Капия тяжело заболела и ушла из жизни. Тогда я поняла, как много значит забота врача и как сильно человек нуждается в сострадании. Я дала себе обещание: вырасту – обязательно пойду в медицину и буду помогать людям, – вспоминает Роза Ергалиевна.

Отец, Ергали Кусаинов, сражался на фронтах Великой Отечественной войны в составе 314-й стрелковой дивизии под Ленинградом. За проявленное мужество был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

От отца она унаследовала силу духа и настойчивость, от матери – тепло сердца и доброту. Именно эти качества и помог­ли ей стать врачом.

После окончания школы Роза поступила в нынешний Карагандинский медицинский университет, где выбрала направление терапии. Во время учебы встретила будущего супруга – Бекета Абугалиева, студента хирургического факультета. После окончания вуза молодых специалистов направили в районную больницу села Егиндыбулак Карагандинской области.

– Я начала работать участковым терапевтом. Старалась запомнить всех пациентов, ведь каждый диагноз – это чья-то судьба. Пешком проходила по несколько километров. Но я никогда не жалела о своем выборе. Работа в медицине закалила и сделала сильнее, – рассказывает она.

В Егиндыбулаке на свет появились трое детей супругов. В те годы декретный отпуск длился всего 56 дней, но молодая мама и врач умела совмещать заботу о семье и служение пациентам. А пройдя дополнительное обучение, помимо терапевтической деятельности, она начала принимать пациентов по направлениям дерматологии и отоларингологии. Специалистов в селе не хватало, и женщина без колебаний брала на себя новые обязательства.

Позже семья переехала в Караганду. Муж поступил в ординатуру в Многопрофильную больницу им. профессора Х. Ж. Макажанова, а Роза Ергалиевна начала работать терапевтом в 6-й городской поликлинике. А спустя несколько лет судьба вновь привела ее на родную землю – в районную больницу в городе Сергеевке (ныне район Шал-акына), где она трудилась терапевтом, дерматологом и гинекологом.

За эти годы Роза Абугалиева внесла большой вклад в подготовку кадров для сельского здравоохранения, совершенствование системы терапевтической помощи и внедрение новых методов лечения. Долгие годы возглавляла врачебно-контрольную комиссию, деятельность которой была тесно связана с оказанием помощи людям с особыми потребностями. Под ее руководством комиссия помогала лицам с инвалидностью собирать необходимые медицинские документы для подтверждения своего статуса, она сопровождала их при прохождении областных комиссий, разъясняла порядок оформления и защиты прав пациентов. Особое внимание уделялось вопросам реабилитации: Роза Ергалиевна подбирала для каждого нуждающегося индивидуальную программу восстановления, помогала организовать направление в специализированные учреждения, контролировала эффективность лечения.

Особая гордость Розы Ергалиевны – ее семья, в которой служение медицине стало настоящей традицией. Младший брат Болат Кусаинов много лет руководил терапевтическим отделением Сергеевской районной больницы, а рядом с ним трудилась его супруга – врач-гинеколог Альбина Кусаинова. Вместе они составляли крепкий профессиональный союз, пользовались доверием пациен­тов и уважением коллег. Семейную династию продолжил сын Розы Ергалиевны – Ержан Абугалиев, ставший врачом-хирургом. Старшая дочь Гульнар и младший сын Ерлан, хотя не пошли по стопам родителей, но каждый в своей сфере деятельности достиг высоких результатов.

В 1995-м Роза Ергалиевна вышла на заслуженный отдых, но еще три года продолжала принимать пациентов.

– Врач должен быть милосердным. Надо лечить не болезнь, а больного, знать, как он живет, чем питается, в каких условиях заболел. Без души в этой профессии нельзя, – уверена она.

За многолетний труд и верность делу Роза Абугалиева удостоена звания почетного гражданина города Сергеевки, награждена медалью «Ветеран труда».

– Пациенты и сегодня обращаются ко мне за советом, – говорит она. – Благодарят, вспоминают, делятся своими историями. Некоторые показывают старые листки с моими записями и говорят, что до сих пор по ним лечатся. Для меня это самая искренняя благодарность.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе и преодолевая 80-летний рубеж, она не расстается с профессией: помогает советом, интересуется новыми методами лечения, следит за медицинскими новостями. А в свободное время Роза Ергалиевна любит вязать. Для своих пяти внуков и шести правнуков она создает теплые шарфы, пледы, жилетки. В каждой вещи – ее забота, нежность и любовь, а также та самая доброта, с которой она всю жизнь лечила людей.

#медицина #Адал азамат #Роза Абугалиева #врач высшей категории

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Наследие не для «черных копателей»
Инициативы Национального курултая реализуются
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Капитальный подход к переработке
Не хватило опыта для победы
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Журналист не имеет права быть равнодушным
Увлечение на всю жизнь
Культурный контекст в эпоху ИИ
Родник у дома

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]