Сотни благодарных пациентов, десятки учеников, ставших коллегами, поколения, выросшие под ее заботливым вниманием – таков результат большого пути Розы Абугалиевой.

Родилась она в селе Марьевка Северо-Казахстанской области.

– Мне было всего десять лет, когда мама Капия тяжело заболела и ушла из жизни. Тогда я поняла, как много значит забота врача и как сильно человек нуждается в сострадании. Я дала себе обещание: вырасту – обязательно пойду в медицину и буду помогать людям, – вспоминает Роза Ергалиевна.

Отец, Ергали Кусаинов, сражался на фронтах Великой Отечественной войны в составе 314-й стрелковой дивизии под Ленинградом. За проявленное мужество был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

От отца она унаследовала силу духа и настойчивость, от матери – тепло сердца и доброту. Именно эти качества и помог­ли ей стать врачом.

После окончания школы Роза поступила в нынешний Карагандинский медицинский университет, где выбрала направление терапии. Во время учебы встретила будущего супруга – Бекета Абугалиева, студента хирургического факультета. После окончания вуза молодых специалистов направили в районную больницу села Егиндыбулак Карагандинской области.

– Я начала работать участковым терапевтом. Старалась запомнить всех пациентов, ведь каждый диагноз – это чья-то судьба. Пешком проходила по несколько километров. Но я никогда не жалела о своем выборе. Работа в медицине закалила и сделала сильнее, – рассказывает она.

В Егиндыбулаке на свет появились трое детей супругов. В те годы декретный отпуск длился всего 56 дней, но молодая мама и врач умела совмещать заботу о семье и служение пациентам. А пройдя дополнительное обучение, помимо терапевтической деятельности, она начала принимать пациентов по направлениям дерматологии и отоларингологии. Специалистов в селе не хватало, и женщина без колебаний брала на себя новые обязательства.

Позже семья переехала в Караганду. Муж поступил в ординатуру в Многопрофильную больницу им. профессора Х. Ж. Макажанова, а Роза Ергалиевна начала работать терапевтом в 6-й городской поликлинике. А спустя несколько лет судьба вновь привела ее на родную землю – в районную больницу в городе Сергеевке (ныне район Шал-акына), где она трудилась терапевтом, дерматологом и гинекологом.

За эти годы Роза Абугалиева внесла большой вклад в подготовку кадров для сельского здравоохранения, совершенствование системы терапевтической помощи и внедрение новых методов лечения. Долгие годы возглавляла врачебно-контрольную комиссию, деятельность которой была тесно связана с оказанием помощи людям с особыми потребностями. Под ее руководством комиссия помогала лицам с инвалидностью собирать необходимые медицинские документы для подтверждения своего статуса, она сопровождала их при прохождении областных комиссий, разъясняла порядок оформления и защиты прав пациентов. Особое внимание уделялось вопросам реабилитации: Роза Ергалиевна подбирала для каждого нуждающегося индивидуальную программу восстановления, помогала организовать направление в специализированные учреждения, контролировала эффективность лечения.

Особая гордость Розы Ергалиевны – ее семья, в которой служение медицине стало настоящей традицией. Младший брат Болат Кусаинов много лет руководил терапевтическим отделением Сергеевской районной больницы, а рядом с ним трудилась его супруга – врач-гинеколог Альбина Кусаинова. Вместе они составляли крепкий профессиональный союз, пользовались доверием пациен­тов и уважением коллег. Семейную династию продолжил сын Розы Ергалиевны – Ержан Абугалиев, ставший врачом-хирургом. Старшая дочь Гульнар и младший сын Ерлан, хотя не пошли по стопам родителей, но каждый в своей сфере деятельности достиг высоких результатов.

В 1995-м Роза Ергалиевна вышла на заслуженный отдых, но еще три года продолжала принимать пациентов.

– Врач должен быть милосердным. Надо лечить не болезнь, а больного, знать, как он живет, чем питается, в каких условиях заболел. Без души в этой профессии нельзя, – уверена она.

За многолетний труд и верность делу Роза Абугалиева удостоена звания почетного гражданина города Сергеевки, награждена медалью «Ветеран труда».

– Пациенты и сегодня обращаются ко мне за советом, – говорит она. – Благодарят, вспоминают, делятся своими историями. Некоторые показывают старые листки с моими записями и говорят, что до сих пор по ним лечатся. Для меня это самая искренняя благодарность.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе и преодолевая 80-летний рубеж, она не расстается с профессией: помогает советом, интересуется новыми методами лечения, следит за медицинскими новостями. А в свободное время Роза Ергалиевна любит вязать. Для своих пяти внуков и шести правнуков она создает теплые шарфы, пледы, жилетки. В каждой вещи – ее забота, нежность и любовь, а также та самая доброта, с которой она всю жизнь лечила людей.