Знакомьтесь – Марат Сасанов, крае­вед со стажем.

Еще мальчишкой он много читал и любил бродить по старинным домам. Благо в Семипалатинске его детства таковых было немало. Однажды отец принес несколько медных старинных копеек. С этого, можно сказать, и началось увлечение историей родного края.

– А это что? – интересуюсь я, держа в руках осколки с затейливым голубым узором.

– Блюдце, кузнецовский фарфор. Возможно, принадлежало губернатору Семипалатинской крепости, – предположил краевед.

Маленькие осколки в определенном порядке отправились на дно коробки, и перед нами «нарисовалось» старинное блюдце. Удивительно, что даже я, взрос­лый человек, заинтересовалась историей фарфоровых кусочков. А представьте восторженных ребятишек, внимательно слушающих истории о родном крае и мечтающих найти что-нибудь этакое, чтобы всех поразить, а может быть, даже и сделать открытие.

Серьезно заняться краеведением Марата Сасанова сподвиг преподаватель техникума легкой промышленности Павел Жуков. Тогда он был председателем краеведчес­кого общества «Приир­тышье», и Марат показывал ему все свои находки. Число последних росло, и однажды Павел Николаевич пригласил своего ученика стать членом крае­ведческого общества. Так наш герой начал ездить в экспедиции, но пока только в качестве гостя.

Со временем же парень буквально проникся историей, понял, что краеведение объемно и безгранично. На смену небольшим находкам в виде фрагментов предметов быта пришли наконечники, каменные орудия и даже курганы. В итоге спустя несколько лет Марат Сасанов возглавил «Прииртышье».

Он говорит, что попасть в краеведчес­кое общество не так просто. Нужно не только увлекаться историей, но и быть готовым к походам, уметь рассказывать о них окружающим, проводить мероприятия для горожан. При этом никто не возмещает затрат на организацию мероприятий и выставок. Все члены общества делают бесплатно. Ежемесячные взносы символичес­кие – 300 тенге. На эти средства энтузиасты потом и пытаются организовать поездки.

Надо сказать, что за 20 лет соб­ралась настоящая команда единомышленников – людей, готовых вносить реальный вклад в развитие общества. Уже три года подряд они становятся обладателями звания «Лучшая неправительственная организация». В 2023-м по версии «Тандау – выбор года» они вошли в десятку лучших НПО Казахстана. По итогам 2024-го краеведческое общество «Прииртышье» признано лучшей в респуб­лике волонтерской организацией. А недавно стало известно, что они стали лучшей неправительственной организацией в области Абай.

Краеведы читают лекции, проводят выставки артефактов, обнаруженных во время экспедиций. А в ходе «краеведческих гостиных» рассказывают об интересных, а порой и неизвестных фактах, связанных с историей края. Также члены общества организовывают выезды в экспедиции, выпускают книги, снимают видеоролики. И все это с большим увлечением читают и смотрят не только их земляки, но и жители других городов и стран.

В 2023 году краеведы Семея установили памятный знак в центре Евразии. Самым популярным и общепринятым считается центр Евразии в урочище Жидебай Абайского района области Абай. Именно здесь жил и творил наш великий земляк Абай Кунанбаев. В год 150-летия поэта и мыслителя рядом с музеем был установлен знак в виде пирамиды с надписью. Однако эта досто­примечательность, как выяснилось потом, является символическим, но не географичес­ким центром. Точные координаты находятся неподалеку. О них в 2017 году рассказал краеведам член Русского географического общества, путешественник из Красноярска Владимир Черников, который преодолевает большие расстояния на велосипеде. Он и пригласил тогда семейчан совершить путешествие к настоя­щему центру Евразии.

– Мы тогда не смогли выехать к месту на велосипедах. Снарядили экспедицию позже. Выяснилось, что центр Евразии находится в сорока километрах от Семея. Самый ближайший населенный пункт к нему – село Караколь, раньше оно называлось Репинка. Пять лет назад в этом месте мы закопали памятную капсулу, в которой был значок нашего общества и подписанный участниками протокол, гласящий о том, что мы устанавливаем символический знак в центре континента Евразия. Мы использовали GPS-навигатор, установили точные коор­динаты. А спустя время извлекли эту капсулу и установили столб, который виден с проселочной дороги, – рассказывает Марат Сасанов.

По словам председателя краеведческого общества, это место очень интересное и знаковое, оно производит впечатление на людей. Говорят, когда ты находишься там, осознаешь, что это и есть центр огромного континента.

Чтобы разбудить интерес к крае­ведению у детей, два года назад появилась идея создания школьных краеведческих отрядов. Это большой уникальный проект, он охватывает всю область.

– В каждой школе учителя истории могут организовать детей вокруг этого предмета. Это полезно и школьникам, и крае­ведческому обществу. Мы знаем, какие памятники истории и архитектуры есть в населенных пунктах, по спутниковым снимкам передаем координаты и рекомендуем исследовать эту местность. Обязательно даем инструкции, на что нужно обращать внимание и что следует зафиксировать. Это прививает ребятам навыки ориентирования и работы с картами, – отмечает Марат Сасанов.

Буквально за несколько месяцев в работу по изучению родного края включились около тысячи ребят, а сегодня по области насчитывается уже 120 крае­ведческих отрядов. В этом году шесть из них были отмечены обществом памятными подарками.

– Возраст детей – среднее звено, это как раз тот период, когда им все интересно. Более активные школьники – из сельской местности. Городские избалованы Интернетом и гаджетами, а в райо­нах для ребят это настоящее событие – вступить в отряд, поехать в экспедицию, провести свое исследование... Они скидывают нам фотографии с места, а мы все это фиксируем и начинаем строить свои маршруты. К примеру, в Кокпектинском районе дети обнаружили петроглифы, и теперь мы сами планируем туда съездить, – поделился Марат Сасанов.

Инициативу краеведов в 2023 году отметили в Министерстве просвещения. Проект незатратный, он помогает воспитывать патриотов и даже совершать открытия.

...Кстати, если спросить голосового помощника Алису, где находятся краеведческие отряды в Казахстане, то искусст­венный интеллект немедленно даст ответ: в области Абай, в городе Семее.