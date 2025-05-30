Чужбина стала Родиной

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

История Аманды Бродт – это живая память о боли и страхе, добре и взаимопомощи

фото из семейного архива

Недавно, 21 мая, Аманде Кор­неевне Бродт из Астраханского района исполнилось 93 года. Одна из старейших жителей района живет в селе Новочеркасское с сыном и невесткой в доме, который они с мужем когда-то построили своими руками.
У нее двое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

Ее жизненный путь – целая эпоха: детство, оборванное войной, депортация, голод, тяжелый труд и доброе участие людей, ставшее для них спасением. Воспоминания бабушки Аманды записаны ее внуками.

Родилась Аманда Бродт в 1931 году в поселке Найгейм Донецкой области Украинской ССР. Она была старшей дочерью в семье. Младший брат Евгений с 1933 года. Перед самой войной, в 1941 году, родился еще один брат.
А потом началась война. Десятилетняя девочка не понимала, что это значит, помнит только сильное чувство страха и безысходности, исходившее от взрослых.

Главу семьи Корнея Бродта почти сразу призвали на фронт, а его жену Амалию и троих детей выслали в Казахстан. Поначалу они не знали, куда их везут, поэтому страх только усиливался. Аманда Корнеевна помнит, как перед самым отъездом у них все забрали – скот, птицу, а входную дверь закрутили проволокой. За сутки до этого пришли какие-то люди и велели окна на ночь завешивать одеялами, чтобы не было видно света. Над селом пролетали вражеские самолеты.

Их долго везли в неизвестном направлении в старых товарных вагонах для скота. Был октябрь, но в вагоне с огромными щелями в полу и стенах, покрытых изморозью, было неимоверно холодно. Мама держала на руках грудного младенца, старшие дети жались к ней, дрожа от холода. Ехали в неизвестность очень долго. Наконец оказались в каком-то селе. Это уже был, как поняли позже, Казахстан. Здесь для ссыльных людей началась другая жизнь – трудная, голодная, но все же спасительная.

Приютила измученную немку с тремя детьми казахская семья. Спали вповалку на единственной кошме в крохотной землянке. Хозяева делились тем, что сами ели, ребятишки учили приезжих казахскому языку, поддерживали доб­рым словом. Однако их маленький, еще грудной братик умер от пневмонии. И все же жизнь на новом месте продолжалась. Кстати, Аманда Корнеевна хоть и не смогла получить начального образования, выучилась писать и считать, владеет четырьмя языками: немецким, украинским, казахским и русским.

Они стали жить дальше на казахской земле, постепенно отходя душой благодаря теплу и заботе помогавших им людей.

На работу их отправили в село Каратубек. Трудились целый день. Кто не выполнял норму – не ел. На троих выдавали 500 граммов хлеба на весь день. Есть хотелось постоянно. Голод был таким сильным, что Аманда с братом ходили по мусорным кучам и собирали тоненькие, почти прозрачные картофельные очистки. Мама мыла их и варила без соли. Но и это варево им казалось вполне снос­ной едой…

Из Каратубека они снова вернулись в колхоз «Путь коммунизма». Шел уже 1943 год. Их мама Амалия день и ночь пропадала на колхозной работе, чтобы прокормить детей.

Аманда Корнеевна на всю жизнь запомнила один случай: они сидели с младшим братом в доме, стены которого покрывала изморозь толщиной с ладонь. Внутри плохо отапливаемой землянки было холодно, как на улице. Прижавшись друг к другу, голодные дети тряс­лись от холода. Вдруг открылась дверь, и в дом зашел казах по имени Касен. Он сказал: «Дети, собирайтесь, будете жить у меня». Он кормил и одевал детей, они же помогали ему по хозяйству. Четыре поистине счастливых месяца они прожили в этой казахской семье. Аманда Корнеевна всю жизнь с благодарностью вспоминает доброго человека по имени Касен, называя его настоящим ангелом-спасителем.

В 1944 году стало немного легче. Они работали в колхозе, казахи продолжали помогать им с пропитанием, давали молоко, муку и мясо. Амалия с детьми в свою очередь помогала всем, чем могла.

Хорошо помнит Аманда и тот весенний день, когда пришла весть о долгожданной Победе. Вместе с другими детьми она была в поле: пахали землю на быках. Прибежал председатель и закричал: «Дети, бегите сюда! Война закончилась! Мы победили!» Все плакали, обнимали друг друга.

– Мы целовали землю. Это был самый счастливый день из всех, что мы пережили за те годы, – вспоминала она.

Отец их с фронта так и не вернулся. Амалия получила извещение о его гибели.

После войны Аманда Бродт работала на целине. Вспоминает, как научилась управлять трактором СХТЗ-НАТИ, появление которого на полях колхоза стало целым событием. Они были молодые, пережитые трудности, холод и голод понемногу забывались.

– Молодые были, работали не зная усталости. Спали по десять минут. Сначала я пашу – напарник дремлет. Потом наоборот. За выполненную норму вручали красный флажок – еще один символ гордости. Все стремились стать передовиками, – рассказывала она.

Жизнь налаживалась. Аманда вышла замуж. В 1962 году у нее родилась дочь, в 1966-м – сын. Ее мама Амалия прожила до 86 лет.

В 1974 году они с мужем начали свои­ми руками строить дом – глинобитный, крепкий. Строили долго – целых четыре года. Трудно, конечно, было, но на то время это был самый красивый и добротный дом в их селе.

Аманда Бродт попала в Казахстан десятилетней девочкой. Страна, принявшая тысячи депортированных людей в трудный для них час, для многих стала настоящей родиной.

– Спасибо казахской земле и ее людям за то, что приютили нас и спасли. Здесь мы научились жить вместе, уважать и поддерживать друг друга. И я всегда это помню, – в который раз повторила Аманда Корнеевна.

#память #история #политические репрессии #репрессия #Аманда Бродт

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